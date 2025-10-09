Logo TVN24
Prognoza

Weekend pod znakiem chmur i deszczu. Co będzie później?

Deszcz, pochmurno, jesień
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce będzie kształtowana głównie przez niż z odchodzącym od niego systemem frontów. Weekend zapowiada się pochmurnie, popada deszcz, a temperatura nie przekroczy 16 stopni.

Na pogodę w Polsce nadal największy wpływ będzie miał niż przemierzający północną Europę i odchodzącego od niego kolejne fronty atmosferyczne, czyli strefy dużego zachmurzenia oraz opadów. Zsuną się one z północnego Atlantyku, przez Skandynawię, do centrum kontynentu.

Z tego powodu aura w naszym kraju będzie często pochmurna z niewielkimi opadami deszczu. Możemy również spodziewać się chwilami silniejszego wiatru, który w porywach rozpędzi się do około 60 kilometrów na godzinę. Przyczyną silnych porywów będzie dość duża, bo wynosząca około 50 hektopaskali, różnica ciśnienia między skandynawskim niżem (tu jest 985 hPa), a irlandzkim wyżem (tu jest 1035 hPa).

Pogoda na piątek

Piątek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Wszędzie możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu, których najwięcej prognozuje się w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy wyrównane wartości - od 13 do 15 stopni Celsjusza. Z powodu chwilami silniejszego, północno-zachodniego wiatru temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa.

V-TEMP
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie przeważnie pochmurną aurę, a przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia możliwe są tylko na zachodzie. Poza tym pojawią się słabe opady deszczu. Możliwe są wszędzie z wyjątkiem Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach osiągnie do około 65 km/h. Będzie wiał z północnego zachodu.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie Polski. Wszędzie możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C w Suwałkach do 14 st. C w Warszawie, Szczecinie i Gdańsku. Zachodni wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, a na wschodzie chwilami silniejszy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Kiedy spadnie śnieg? Analiza

Arleta Unton-Pyziołek
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

Ciekawostki

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Na poniedziałek prognozuje się przeważnie pogodną aurę. Słaby deszcz może popadać jedynie na Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 11 st. C w Suwałkach do 14 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny.

We wtorek na zachodzie Polski dopisze dość pogodna aura. W pozostałej części kraju przeważnie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu możliwe są na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

V-OPAD
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

