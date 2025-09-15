Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc zapowiada się pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej opady zanikną, na pozostałym obszarze okresami spadnie 5-25 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz pojawią się burze. Temperatura osiągnie minimalnie od 12-13 stopni Celsjusza na zachodzie i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowych będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60 kilometrów na godzinę, a w burzach - nawet do 90 km/h.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 16.09

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami spadnie deszcz do 10-20 l/mkw., a miejscami rozwiną się burze. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej opady będą przelotne, a ich suma wyniesie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20-21 st. C w pasie od Dolnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju, po Mazowsze. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, który osiągnie do 50-70 km/h, na Wybrzeżu - do 80 km/h, a w burzach - do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na Dolnym Śląsku i częściowo w centrum do ponad 80 procent na krańcach wschodnich. W większości kraju zapanuje komfort termiczny - jedynie na Pomorzu odczuwalny będzie chłód, który zostanie pogłębiony silny wiatr. Warunki biometeo okażą się neutralne na Dolnym Śląsku i w centrum - w pozostałej części kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Spodziewany jest deszcz, może także zagrzmieć. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany i dość silny, w burzy silny. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Jutro w stolicy utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Przed południem możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, z jednej strony z przejaśnieniami, z drugiej - z opadami. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr z południa będzie dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. Ciśnienie lekko się zmniejsza, o północy 1008 osiągnie hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek upłynie mieszkańcom Trójmiasta pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego oraz przelotnych opadów deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 19 st. C. Powieje dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągający 70-80 km/h. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pierwsza część nocy w Poznaniu będzie pochmurna i deszczowa, ale po północy pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach pokaże się minimum 13 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Jutro niebo nad Poznaniem będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Zawieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu rozpocznie się pochmurnie i deszczowo. Po północy spodziewane są jednak większe przejaśnienia. Temperatura wyniesie minimum 12 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek mieszkańców Wrocławia czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko wzrastać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozuje się umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Będzie padać, może także zagrzmieć. Temperatura nie wzrośnie powyżej 15 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany i dość silny, w burzy - silny. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Jutro w Krakowie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, które okresami przyniesie deszcz. Termometry pokażą nie więcej niż 20 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl