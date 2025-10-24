Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc okaże się pochmurna z przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju oraz na południowym wschodzie okresami wystąpi deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy, tylko na Podlasiu jeszcze do 15 l/mkw. Nad ranem słaby deszcz wystąpi na Nizinie Szczecińskiej. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na jutro - sobota, 25.10

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwy jest jeszcze deszcz na Podlasiu. W ciągu dnia przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. wystąpią na zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C miejscami na południu. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze kraju wyniesie w granicach 80 procent. Większa będzie jedynie na południu, tam dojdzie do około 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą przechodzić z neutralnych w niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu zanikającymi i pojawiającymi się przejaśnieniami. Temperatura minimalna w Warszawie dojdzie do 5 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna w Warszawie wyniesie 11 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do dojdzie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy zachmurzenie okaże się duże z opadami deszczu zanikającymi i pojawiającymi się przejaśnieniami. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie dojdzie do 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, po południu w sobotę możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie nocą okaże się duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna w Poznaniu dojdzie do 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami, po południu możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w Poznaniu wyniesie 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą zachmurzenie okaże się duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna we Wrocławiu dojdzie do 4 st. C. Nadciągnie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

To będzie pochmurna sobota z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna we Wrocławiu wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 986 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie okaże się duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna w Krakowie dojdzie do 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, po południu możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w Krakowie wyniesie 12 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 978 hPa.