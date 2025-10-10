Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc utrzyma się w regionach bez opadów przy zachodniej granicy oraz na wschodzie Polski. Poza tym będzie przeważnie pochmurno, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Na Podlasiu, Mazurach i Lubelszczyźnie możliwe są zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od od 5 stopni Celsjusza w Suwałkach do 11 stopni na zachodzie oraz na Wybrzeżu. Wiatr nadciągnie z zachodu, okaże się słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu możliwe są porywy do około 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 11.10

Sobota przyniesie na zachodzie kraju oraz nad morzem brak opadów z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami zwłaszcza po południu. W pozostałych regionach, czyli w centrum, na wschodzie i na południu Polski będzie na ogół pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Lubelszczyźnie, przez 13 st. C w Warszawie, do 16 st. C w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany, chwilami silniejszy wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, a na wybrzeżu do 60 km/h. Nadciągnie z północnego zachodu.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w sobotę na południowym wschodzie Polski - przekroczy 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, a pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie w całym kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą będzie pchmurno z przejaśnieniami, prognozowane są niewielkie opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie 9 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian na poziomie 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza rano i przed południem. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do około 50 km/h, nadciągnie z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, jego wartość utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Sopocie, Gdyni i Gdańsku przyniesie pochmurną aurę i niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do około 60 km/h. Ciśnienie nie zmieni się, jego wartość osiągnie 1020 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu, chwilami dość silny, w porywach osiągnie do około 60 km/h. Ciśnienie bez większych zmian - 1019 hektopaskali.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurne niebo oraz słabe opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, wyniesie 994 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie możemy spidziewać się pochmurnej aury i słabych opadów deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr z północnego zachodu, w porywach osiągnie do około 50 km/h. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, jego wartość osiągnie 993 hektopaskale.

Pogoda na noc - Poznań

To będzie pochmurna noc w Poznaniu z przejaśnieniami i możliwymi słabymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie osiągnie 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do około 50 km/h. Ciśnienie utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwy jest niewielki deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna we Wrocławiu osiągnie 11 stopni. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, z zachodu. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, jego wartość dojdzie do 1003 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do około 50 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie okaże się bez większych zmian, wyniesie 1002 hektopaskale.