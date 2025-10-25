Logo TVN24
Pogoda na jutro - niedziela 26.10. Deszczowa noc, w dzień silnie powieje

|
Noc, deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 26.10. W nocy nad Polską wzrastać będzie zachmurzenie, miejscami może również popadać deszcz. Pochmurno i deszczowo zapowiada się także dzień. Na termometrach zobaczymy do 12 stopni Celsjusza.

Na początku nocy na wschodzie i w centrum kraju będzie pogodnie. Od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do całkowitego ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu około 1-2 litrów na metr kwadratowy, na północy i zachodzie do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr skręcający na zachodni, przeważnie umiarkowany, na zachodzie w drugiej części nocy dość silny.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 26.10

Niedziela w całym kraju zapowiada się ponuro. Wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem ma padać głównie w regionach wschodnich, ale w ciągu dnia deszcz pojawi się również na zachodzie i w centrum kraju. Spadnie około 1-2 l/mkw., w zachodniej Polsce do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na północnym wschodzie do 12 st. C na południu kraju. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, na zachodzie dość silny, z porywami o prędkości do 40-60 kilometrów na godzinę, w górach 60-80 km/h, a na szczytach do 100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60-70 procent w większości Polski do ponad 90 procent na krańcach północno-zachodnich. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne, niekorzystne jedynie na zachodzie.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie umiarkowane zachmurzenie, nad ranem wzrastające do całkowitego. Może słabo, przelotnie padać. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie ma się wahać, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w niedzielę duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, porywisty. Barometry w południe wskażą 987 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pochmurna noc. Wystąpi słaby, przejściowo umiarkowany deszcz. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 994 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem dużego zachmurzenia. Padać może jedynie nad ranem. Termometry wskażą do 10 st. C. Dość silny, porywisty wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie ma spadać, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, a barometry o północy pokażą 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Duże zachmurzenie spodziewane jest w niedzielę w Poznaniu. Wystąpią rozpogodzenia, ale i słabe, przelotne opady deszczu po południu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie dość silny, porywisty. Na barometrach zobaczymy w południe 987 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zapanuje duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą minimalnie 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w niedzielę pochmurne z rozpogodzeniami. Może słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie ma spadać, w południe barometry pokażą 985 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Kraków czeka noc z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Okresami możliwy będzie słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać i północy na barometrach zobaczymy 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie niedziela przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 12 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie osiągnie w południe 976 hPa i ma spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

