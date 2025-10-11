Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc upłynie pod znakiem pochmurnej aury, lokalnie ze słabymi opadami mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9-11 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela, 12.10

Na przeważającym obszarze kraju w niedzielę będzie pochmurno. Lokalnie spadnie mżawka, a na północy oraz wieczorem również w centrum kraju wystąpią słabe opadami przelotnego deszczu. Rozpogodzenia spodziewane są jedynie na północy w godzinach popołudniowych. Na termometrach zobaczymy przeważnie 11-13 st. C jedynie na Pomorzu lokalnie 14-15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, porywisty, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę na północnym wschodzie Polski.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w niedzielę w wielu regionach utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno ze słabymi opadami mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie będzie pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Nadciągnie umiarkowany, zachodni w drugiej części dnia dość silny, porywisty wiatr, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdynia, Gdańsk, Sopot

W dzień w Sopocie, Gdyni i Gdańsku możemy spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 14-15 st. C. Wiatr okaże się dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, w drugiej części dnia dość silny, porywisty, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno ze słabymi opadami mżawki. Temperatura minimalna wyniesie do 10-11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pochmurna noc w Krakowie ze słabymi opadami mżawki. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy dojdzie do 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami mżawki. Temperatura maksymalna osiągnie 12-13 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

