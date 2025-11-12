Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy będzie początkowo pochmurno na północy, wschodzie, częściowo w centrum kraju oraz w rejonie górskim. Później chmury z licznymi zamgleniami i lokalnym mgłami spodziewane są już tylko na wschodzie Polski. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia będą postępować od zachodu i południowego zachodu, obejmując w drugiej części nocy również północ i centrum kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza lokalnie na południu kraju, przez 3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu okaże się dość silny, osiągnie do 30-40 kilometrów na godzinę. W rejonie górskim porywy mogą rozpędzać się do 50-70 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek, 13.11

Czwartek zapowiada się pogodnie. Jedynie początkowo na wschodzie kraju pojawią się zanikające zamglenia i chmury piętra niskiego. W Bieszczadach przez cały dzień będzie pochmurno. W drugiej części dnia na Pomorzu zaznaczy się wzrost zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9-10 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Lokalnie temperatura sięgnąć może nawet 17-18 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, przeważnie umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny. W porywach jego prędkość wyniesie 30-50 km/h, a w górach - 50-70 km/h.

Prognoza na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. W całym kraju warunki biometeo będą korzystne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie początkowo całkowite zachmurzenie, później stopniowo będzie się przejaśniać. Możliwe jest też zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr powieje z południa, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie początkowo jeszcze możliwe jest zamglenie, później nastanie pogodna aura. Spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, głównie przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy i południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie duże i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni i południowy, będzie umiarkowany i okresowo dość silny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek wystąpi w Gdańsku, Gdyni, Sopocie duże i umiarkowane zachmurzenie, głównie przez chmury piętra wysokiego, a pod koniec dnia również średniego. Temperatura maksymalna sięgnie 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie zachmurzenie duże do umiarkowanego przez chmury piętra wysokiego. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr powieje z południa, słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania czwartek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym przez chmury piętra wysokiego. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie wiał słabo z kierunków południowych. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane przez chmury piętra wysokiego. Na termometrach będzie maksymalnie 16 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się słaby. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym wystąpi zamglenie. Pod koniec nocy możliwa jest też mgła. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr zmienny do południowo-zachodniego, okaże się słaby. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Rano w Krakowie możliwe jest jeszcze zamglenie. Później prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 982 hPa.

