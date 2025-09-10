Pogoda na dziś. Środa 10.09 w większości regionów zapowiada się pogodnie i spokojnie, tylko miejscami może popadać i zagrzmieć. Więcej chmur napłynie nad Polskę pod wieczór. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

Środa w prawie całym kraju przyniesie pogodne niebo z kłębiastym zachmurzeniem umiarkowanym. Słabe, przelotne opady deszczu spodziewane są jedynie w regionach północno-wschodnich, a na Suwalszczyźnie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia burzy. Wieczorem nad kraj zaczną napływać chmury - od południowego zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego, a na Pomorzu Zachodnim niewykluczone będą przelotne opady. Termometry w całym kraju pokażą od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-60 procent we wszystkich regionach. W całej Polsce zapanuje komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pogodna środa prognozowana jest w Warszawie. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe barometry wskażą 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna środa. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu zapowiada się pogodnie, jednak wieczorem prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu środowy poranek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, ale w ciągu dnia na niebie pojawi się więcej chmur piętra średniego i wysokiego. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby do umiarkowanego. Barometry pokażą w południe 997 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Po zaniknięciu mgieł środa w Krakowie upłynie pod znakiem dość pogodnego nieba. W ciągu dnia zachmurzenie ma jednak wzrastać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Powieje wschodni wiatr, słaby do okresowo umiarkowanego. W południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl