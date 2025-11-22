Prognoza na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W sobotę na zachodzie i północy kraju aura zapowiada się pogodnie, jedynie na Wybrzeżu pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Poza tym aura zapowiada się pochmurno. Na południu i południowym wschodzie kraju spadnie do 2-5 centymetrów śniegu, w Karpatach nawet więcej. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Wybrzeżu. Powieje wiatr północny i zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza na północy i na północnym zachodzie kraju wyniesie około 70 procent, natomiast w strefie frontu atmosferycznego - nawet powyżej 90 procent. Warunki biometeo w centralnej, południowej i południowo-wschodniej części Polski będą niekorzystne. Poza tym będą one neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie aura będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe dojdzie do 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pochmurna. Do południa będzie padał śnieg, który po południu zaniknie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, w południe wyniesie 999 hPa.

