Pogoda na dziś, sobota 15.11. Miejscami przyda się zimowa kurtka

shutterstock_2406879975
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli na sobotę 15.11. Dzień będzie pochmurny, miejscami pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 do 12 stopni.

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie. Przejaśnienia wystąpią na południowym wschodzie, rozpogodzenia - na północnym wschodzie. W pasie od Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami spadnie deszcz o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie chwilami dość silny. 

Klatka kluczowa-24926
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Na północy wyniesie ona około 60 procent, a w strefie frontu atmosferycznego - powyżej 80 procent. Warunki biometeo w większości kraju będą niekorzystne, jedynie na północy i północnym wschodzie - neutralne.

Klatka kluczowa-24886
Warunki biometeo w sobote
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie będzie dość pochmurno, okresami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie dość pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie ono 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie, okresami spadnie również deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na dziś- Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami pojawi się słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 988 hPa.

Klatka kluczowa-24910
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: map

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock

