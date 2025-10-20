Poniedziałek w znacznej części Polski będzie pogodny, słoneczny i bez opadów. Jedynie nad ranem miejscami na wschodzie pojawią się silne zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 10-11 st. C w centrum Polski, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach dość silny, z prędkością rzędu 40-50 kilometrów na godzinę.
Warunki biometeo w poniedziałek
W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie 40-50 procent. Mieszkańcy północno-wschodniej części Polski poczują chłód, południowego zachodu - ciepło, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne w całym kraju.
Pogoda na dziś - Warszawa
W poniedziałek zachmurzenie początkowo okaże się duże, później będzie można liczyć na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 9-10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodny i słoneczny. Termometry pokażą do 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Poznań
To będzie słoneczny poniedziałek. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Wrocław
Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.
Pogoda na dziś - Kraków
To będzie słoneczny dzień bez opadów. Termometry w Krakowie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 11-12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.
Autorka/Autor: Damian Zdonek
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz