Pogoda na dziś - poniedziałek, 20.10. Taki będzie pierwszy dzień tygodnia

|
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek 20.10 przyniesie sporo słońca w całym kraju. Termometry pokażą do 14 stopni Celsjusza. Lokalnie silniej powieje.

Poniedziałek w znacznej części Polski będzie pogodny, słoneczny i bez opadów. Jedynie nad ranem miejscami na wschodzie pojawią się silne zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 10-11 st. C w centrum Polski, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach dość silny, z prędkością rzędu 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie 40-50 procent. Mieszkańcy północno-wschodniej części Polski poczują chłód, południowego zachodu - ciepło, a reszty kraju - komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne w całym kraju.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W poniedziałek zachmurzenie początkowo okaże się duże, później będzie można liczyć na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 9-10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodny i słoneczny. Termometry pokażą do 9-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

To będzie słoneczny poniedziałek. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 13-14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat

Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat

Ciekawostki
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską

Światła Północy pomalowały niebo nad Polską

Polska

Pogoda na dziś - Kraków

To będzie słoneczny dzień bez opadów. Termometry w Krakowie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 11-12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr nadciągnie ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
