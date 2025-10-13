Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - poniedziałek, 13.10. Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę

|
Jesień, słońce, chmury
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Poniedziałek 13.10 przyniesie więcej chwil ze słońcem niż ostatnie dni. Temperatura będzie dość wyrównana, lokalnie powieje dość silny wiatr.

Dziś w większości kraju możemy spodziewać się dość pogodnej aury oraz braku opadów. Nad ranem na południu i na zachodzie Polski zrobi się pochmurno, mogą pojawić się zamglenia i mgły, a lokalnie - opady deszczu lub mżawki. Na północnym wschodzie zaś spodziewane są przelotne opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Na termometrach zobaczymy od 10-12 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie Polski. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, na wschodzie w porywach dość silny wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza okaże się dość wyrównana, na poziomie 60-70 procent. Odczujemy komfort termiczny, a biomet przeważnie będzie neutralny. Jedynie na północnym wschodzie warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Dwa giganty, a Polska między nimi
Dwa giganty, a Polska między nimi

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie zapowiada się dość pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 11-12 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie poniedziałek będzie pogodny i bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach okaże się dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

To będzie dość pogodny poniedziałek. Temperatura w Poznaniu wzrośnie maksymalnie do 12-13 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niebo we Wrocławiu będzie zachmurzone, ale pojawią się rozpogodzenia, padać jednak nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 13-14 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Pierwszy dzień nowego tygodnia w Krakowie zapowiada się z dużym zachmurzeniem z rozpogodzeniami, ale padać nie powinno. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12-13 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się wahać.

Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
