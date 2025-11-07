Prognoza pogody w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek rano spodziewane są lokalne zamglenia i mgły. W ciągu dnia pogodnie i słonecznie zrobi się przede wszystkim na zachodzie i południu kraju, natomiast w pozostałych regionach czasami będzie się chmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni w Suwałkach, przez 11 st. C w Warszawie, do 14 st. C w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Warunki biometeo w większości kraju będą korzystne, jedynie na południu - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie najpierw będzie pogodnie, później stopniowo się zachmurzy. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura, ale w ciągu dnia się zachmurzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany wiatr, południowy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie początkowo będzie mglisty, potem się wypogodzi. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Aura w piątek we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1002 hPa.

