W piątek rano spodziewane są lokalne zamglenia i mgły. W ciągu dnia pogodnie i słonecznie zrobi się przede wszystkim na zachodzie i południu kraju, natomiast w pozostałych regionach czasami będzie się chmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni w Suwałkach, przez 11 st. C w Warszawie, do 14 st. C w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południa.
Warunki biometeo w piątek
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. Warunki biometeo w większości kraju będą korzystne, jedynie na południu - neutralne.
Pogoda na dziś - Warszawa
W piątek w Warszawie najpierw będzie pogodnie, później stopniowo się zachmurzy. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1007 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura, ale w ciągu dnia się zachmurzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany wiatr, południowy. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1021 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Piątek w Krakowie początkowo będzie mglisty, potem się wypogodzi. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 992 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
Piątek w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1006 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
Aura w piątek we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, w południe dojdzie do 1002 hPa.
Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz