Prognoza na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek na Pomorzu Gdańskim, Żuławach i Warmii pojawią się słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na zachodzie prognozowane są większe przejaśnienia, a na północnym zachodzie również rozpogodzenia. W południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie całkowite, a na południowym wschodzie i częściowo południu pojawią się ciągłe opady śniegu. Będą one przeważnie słabe i umiarkowane do okresowo intensywnych. W północnej części strefy frontowej w ciągu 12 godzin spadnie do 1-5 centymetrów śniegu, w środkowej do 5-15 cm, a na południu tej strefy - do 15-30 cm. Termometry wskażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 2 st. C w centrum, do 3-4 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na północy chwilami będzie on silniejszy, w porywach będzie osiągał prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Jedynie w strefie frontowej będzie okresami zmienny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 95 procent. W całym kraju będzie chłodno, a na południowy wschodzie - zimno. Warunki biometeo w strefie frontu, czyli na północy, południu i południowym wschodzie kraju okażą się niekorzystne, na zachodzie - korzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi początkowo duże zachmurzenie, szybko wzrastające do całkowitego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby. Ciśnienie dalej będzie stopniowo rosnąć, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest duże zachmurzenie. Okresami może spaść słaby, przelotny deszcz ze śniegiem. Co więcej, nie można wykluczyć krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna nie przekroczy 3 st. C. Wiać będzie wiatr zachodni do północno-zachodniego, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie dalej stopniowo będzie rosło, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania piątek z przeważnie umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie rano przy zamgleniu możliwe jest pojawienie się chmur piętra niskiego. Temperatura maksymalna sięgnie 3 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i okresami umiarkowany. Ciśnienie dalej stopniowo rośnie, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura w najcieplejszym momencie dnie wzrośnie do 3 st. C. Wiatr północno-zachodni, przeważnie powieje słabo. Ciśnienie dalej powoli rośnie, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi całkowite zachmurzenie. Poza tym spodziewane są ciągłe, słabe i umiarkowane opady mokrego śniegu, a następnie samego śniegu. Opadom towarzyszyć będzie silne zamglenie. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Wiatr zmienny, następnie powieje przeważnie z północy, słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie dalej powoli rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

