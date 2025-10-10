Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. W całym kraju możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu, których najwięcej prognozuje się w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy wyrównane wartości - od 13 do 15 stopni Celsjusza. Z powodu chwilami silniejszego, północno-zachodniego wiatru temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy pochmurny piątek z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, północno-zachodni, w porywach rozpędzi się do około 50 km/h. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 1006 hektopaskali

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Spodziewane są niewielkie, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, będzie wiał z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do około 60 km/h. Ciśnienie bez większych zmian, wyniesie 1018 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek w Krakowie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach rozpędzi się do około 60 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 992 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwy jest niewielki, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do około 60 km/h, z zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 1007 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami. Możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, w porywach powieje do około 55 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie bez większych zmian, sięgnie 1001 hektopaskali.

