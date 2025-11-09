Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Na niedzielę dla większości kraju prognozowane jest całkowite zachmurzenie z zamgleniami. Lokalnie na zachodzie, północy i w centrum pojawią się mgły, które będą się utrzymywać przez większą część dnia. Widzialność będzie ograniczona nad ranem do 100-200 metrów, a w ciągu dnia - do 400-800 metrów. Ponadto na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, których suma wyniesie do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na północy, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na południu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Warunki biometeo w niedzielę

W całej Polsce wilgotność powietrza w niedzielę będzie na wysokim poziomie - do 90 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie będzie pochmurna z zamgleniami. Może pojawić się również opad mżawki. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni, Sopocie okaże się pochmurna z zamgleniami. Może wystąpić mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-5 st. C. Wiać będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Prognoza na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z zamgleniami i mgłami. Niewykluczona jest mżawka. Temperatura maksymalna nie przekroczy 4-6 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne, w południe dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dzień we Wrocławiu będzie pochmurny z zamgleniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7-9 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpią zachmurzenia oraz zamglenia. Przejściowo spadnie słaby deszcz bądź mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 6-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w będzie stabilne, w południe wyniesie 1000 hPa.

