W niedzielę na południu i zachodzie kraju będzie słonecznie. W pozostałej części Polski zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, a na wschodzie może przelotnie popadać, do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalne od 14-15 st. C na wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C na zachodzie. Powieje z północnego wschodu, na ogół umiarkowanie, ale w porywach - dość silnie.

Wilgotność powietrza będzie najniższa na krańcach południowo-wschodnich, gdzie wyniesie 50 procent, a najwyższa w północnej, północno-wschodniej, wschodniej i częściowo centralnej Polsce - tam przekroczy 70 procent. Mieszkańcy zachodniej i południowej Polski poczują komfortową temperaturę - chłodno będzie na Pomorzu, północnym wschodzie i wschodzie oraz częściowo w centrum kraju. W większość Polski zapanują korzystne warunki biometeo - neutralne okażą się jedynie na północnym wschodzie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę niebo nad Warszawą będzie zachmurzone, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura wyniesie maksymalnie 14-15 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie dużo chmur, ale są szanse na rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 14-15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu rozpocznie się pogodnie, ale w drugiej części dnia okresami prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 15-16 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 16-17 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie ma być pogodnie. Na termometrach pokaże się nie więcej niż 14-15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 994 hPa.

