Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę w wielu regionach Polski będzie pochmurno. Lokalnie spadnie mżawka, a na północy oraz wieczorem również w centrum kraju wystąpią słabe opady przelotnego deszczu. Rozpogodzenia spodziewane są wyłącznie na północy w godzinach popołudniowych.

Temperatura będzie dość wyrównana, wyniesie 11-13 stopni Celsjusza, jedynie na Pomorzu lokalnie osiągnie 14-15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, porywisty, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę na północnym wschodzie Polski.

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w wielu regionach utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie czeka nas pochmurna aura przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni w drugiej części dnia dość silny, porywisty wiatr, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Dla Sopotu, Gdyni i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Termometry wskażą do 14-15 st. C. Powieje dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Termometry pokażą do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, w drugiej części dnia dość silny, porywisty, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna aura, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

To będzie pochmurny dzień w Krakowie, przejściowo ze słabymi opadami mżawki. Na termometrach zobaczymy maksimum 12-13 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę