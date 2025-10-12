Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 12.10. Kolejny deszczowy dzień

Spadnie deszcz
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - niedziela, 12.10. Dzień przyniesie sporo chmur, miejscami spadnie z nich deszcz. Temperatura okaże się dość wyrównana, lokalnie może silniej powiać.

W niedzielę w wielu regionach Polski będzie pochmurno. Lokalnie spadnie mżawka, a na północy oraz wieczorem również w centrum kraju wystąpią słabe opady przelotnego deszczu. Rozpogodzenia spodziewane są wyłącznie na północy w godzinach popołudniowych.

Temperatura będzie dość wyrównana, wyniesie 11-13 stopni Celsjusza, jedynie na Pomorzu lokalnie osiągnie 14-15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, porywisty, z porywami do 40-50 kilometrów na godzinę na północnym wschodzie Polski.

Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w wielu regionach utrzyma się na poziomie 90 procent. Odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie czeka nas pochmurna aura przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni w drugiej części dnia dość silny, porywisty wiatr, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Dla Sopotu, Gdyni i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Termometry wskażą do 14-15 st. C. Powieje dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Termometry pokażą do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, w drugiej części dnia dość silny, porywisty, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu spodziewana jest pochmurna aura, przejściowo ze słabymi opadami deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy do 12-13 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

To będzie pochmurny dzień w Krakowie, przejściowo ze słabymi opadami mżawki. Na termometrach zobaczymy maksimum 12-13 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognoza pogoda prognoza pogody
