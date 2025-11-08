Logo TVN24
Prognoza

Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?

|
AdobeStock_306895016
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W niedzielę mgła rozleje się po całym kraju. Lokalnie będzie utrzymywać się przez cały dzień. W wielu miejscach w kraju towarzyszyć jej będą opady deszczu i mżawki. Przełom tygodnia przyniesie poprawę pogody.

W okresie prognozy pogoda w kraju kształtowana będzie przez charakterystyczny dla późnej jesieni w Polsce tak zwany zgniły wyż, który cechuje pochmurna, ponura, bezwietrzna aura. Proces "gnicia" wyżu rozpoczął się już wczoraj, kiedy to lokalnie na wschodzie Polski można było obserwować liczne zamglenia, lokalnie mgły i nisko wiszące chmury, co związane było z napływem do Polski ciepłego i wilgotnego powietrza z południa Europy.

W sobotę strefa całkowitego zachmurzenia objęła niemal całą wschodnią połowę kraj. W niedzielę pochmurna i ponura aura prognozowana jest niemal w całym kraju.

Kolejne dni nie przyniosą zmian w pogodzie. Wciąż utrzymywać się będzie pochmurna i ponura, bezwietrzna aura z zamgleniami, lokalnie mgłami oraz słabymi opadami deszczu i mżawki. Duża wilgotność powietrza obniży temperaturę odczuwalną, a wyżowa inwersja wciąż będzie wpływać niekorzystnie na jakość powietrza. Dopiero w drugiej połowie tygodnia, wraz z odsunięciem się centrum wyżu nad Europę Wschodnią, zmianie ulegnie cyrkulacja powietrza w efekcie czego warunki pogodowe ulegną poprawie - w zwartej warstwie chmur pojawią się liczne rozpogodzenia oraz zrobi się wyraźnie cieplej. Na południu temperatura przekroczy nawet 10 stopni Celsjusza.

Klatka kluczowa-10668
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju wystąpi całkowite zachmurzenie z zamgleniami, natomiast lokalnie na zachodzie, północy i w centrum pojawią się mgły, które będą się utrzymywać przez większą część dnia. Widzialność będzie ograniczona nad ranem do 100-200 metrów, a w ciągu dnia - do 400-800 metrów. Ponadto na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, których suma wyniesie do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na północy, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na południu. Powieje wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Pogoda na 11 listopada, Dzień Niepodległości

W poniedziałek będzie pochmurno z zamgleniami. Wystąpią również opady deszczu i mżawki, zwłaszcza na południu, wschodzie i w centrum. Temperatura maksymalna nie przekroczy od 4-6 st. C na północy do 7-9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni.

Wtorek będzie pochmurny z zamgleniami. Pojawią się również słabe opady deszczu i mżawki. Rozpogodzenia możliwe będą jedynie na Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5-7 st. C na północy i w centrum do 8-11 st. C na południu Polski. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni.

Pogoda na środę i czwartek

W środę na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie duże i całkowite z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu i zachodzie. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 st. C na północy do 10-11 st. C na południu Polski. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny.

W czwartek wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-10 st. C na północnym wschodzie kraju i 11-13 st. C na jego południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Klatka kluczowa-10657
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
