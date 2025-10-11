Logo TVN24
Pogoda na 5 dni. Czy uwolnimy się od jesiennej szarugi

|
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W najbliższych dniach czeka nas dużo chmur i deszczu. Temperatura będzie zbliżona w całej Polsce, choć w niektórych rejonach możemy spodziewać się nieco wyższych wartości na termometrach. Miejscami we znaki da się porywisty wiatr.

W nocy Polska pozostanie na skraju rozległego i stabilnego wyżu znad Wysp Brytyjskich, w strumieniu ciepłego i wilgotnego powietrza zwrotnikowego napływającego z południa Europy. Skutkować to będzie niemal pełnym zachmurzeniem przez nisko zawieszone chmury stratus, którym lokalnie towarzyszyć będą słabe opady mżawki.

Pogoda na niedzielę

W ciągu dnia do Polski dotrze strefa chłodnego frontu atmosferycznego związanego z nurkującym niżem, przemieszczającym się znad Finlandii w kierunku wschodniej Białorusi. Jeszcze nad ranem strefa frontowa znajdować się będzie poza granicami kraju (nad Morzem Bałtyckim). Przed południem wkroczy jednak do północnej Polski, a wieczorem dotrze do linii Siedlce - Warszawa - Poznań - Szczecin.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Lokalnie spodziewana jest mżawka, a na północy oraz wieczorem również w centrum kraju - słabe, przelotne opady deszczu. Rozpogodzenia pojawią się jedynie na północy w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie 11-13 stopni Celsjusza - cieplej, lokalnie lokalnie 14-15 st. C, będzie tylko na Pomorzu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Na północnym wschodzie Polski porywy osiągną 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Kolejne dni nie przyniosą diametralnej zmiany w pogodzie. Nad Europą wciąż utrzymywać się będzie blokada wyżowa, związana z wyżem znad Wysp Brytyjskich. Atlantyckie niże i strefy frontów atmosferycznych będą okalać Europę, przemieszczając się nad Morzem Północnym i Morzem Barentsa, a następnie znad północnej Skandynawii w kierunku Europy Wschodniej. Zachodnie województwa charakteryzować się będą nieco wyższymi wartościami temperatury od województw wschodnich.

Poniedziałek przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie Polski. Termometry pokażą od 10-11 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, na wschodzie porywisty.

Na wtorek prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie spodziewane są przelotne opady, a na zachodzie - słabe opady deszczu lub mżawka. Temperatura osiągnie maksymalnie od 9-10 st. C na wschodzie do 12-13 st. C na zachodzie Polski. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

We środę niebo nad Polską będzie zachmurzone w znacznym stopniu. Wystąpią rozpogodzenia, ale na północy kraju - także przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Czwartek zapowiada się pochmurnie na przeważającym obszarze kraju. Podobnie jak w czwartek na północy spodziewane są przelotne opady. Pogodnie będzie jedynie na południowym wchodzie. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, na północy - porywisty.

Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica