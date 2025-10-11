Pogoda na 5 dni. Czy uwolnimy się od jesiennej szarugi

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W nocy Polska pozostanie na skraju rozległego i stabilnego wyżu znad Wysp Brytyjskich, w strumieniu ciepłego i wilgotnego powietrza zwrotnikowego napływającego z południa Europy. Skutkować to będzie niemal pełnym zachmurzeniem przez nisko zawieszone chmury stratus, którym lokalnie towarzyszyć będą słabe opady mżawki.

Pogoda na niedzielę

W ciągu dnia do Polski dotrze strefa chłodnego frontu atmosferycznego związanego z nurkującym niżem, przemieszczającym się znad Finlandii w kierunku wschodniej Białorusi. Jeszcze nad ranem strefa frontowa znajdować się będzie poza granicami kraju (nad Morzem Bałtyckim). Przed południem wkroczy jednak do północnej Polski, a wieczorem dotrze do linii Siedlce - Warszawa - Poznań - Szczecin.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Lokalnie spodziewana jest mżawka, a na północy oraz wieczorem również w centrum kraju - słabe, przelotne opady deszczu. Rozpogodzenia pojawią się jedynie na północy w godzinach popołudniowych. Temperatura maksymalna w większości kraju wyniesie 11-13 stopni Celsjusza - cieplej, lokalnie lokalnie 14-15 st. C, będzie tylko na Pomorzu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Na północnym wschodzie Polski porywy osiągną 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Kolejne dni nie przyniosą diametralnej zmiany w pogodzie. Nad Europą wciąż utrzymywać się będzie blokada wyżowa, związana z wyżem znad Wysp Brytyjskich. Atlantyckie niże i strefy frontów atmosferycznych będą okalać Europę, przemieszczając się nad Morzem Północnym i Morzem Barentsa, a następnie znad północnej Skandynawii w kierunku Europy Wschodniej. Zachodnie województwa charakteryzować się będą nieco wyższymi wartościami temperatury od województw wschodnich.

Poniedziałek przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie, z przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie Polski. Termometry pokażą od 10-11 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, na wschodzie porywisty.

Na wtorek prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie spodziewane są przelotne opady, a na zachodzie - słabe opady deszczu lub mżawka. Temperatura osiągnie maksymalnie od 9-10 st. C na wschodzie do 12-13 st. C na zachodzie Polski. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

We środę niebo nad Polską będzie zachmurzone w znacznym stopniu. Wystąpią rozpogodzenia, ale na północy kraju - także przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Czwartek zapowiada się pochmurnie na przeważającym obszarze kraju. Podobnie jak w czwartek na północy spodziewane są przelotne opady. Pogodnie będzie jedynie na południowym wchodzie. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, na północy - porywisty.

