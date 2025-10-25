Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Rozległy cyklon Joshua przyniesie nam mieszane opady

|
Deszcz ze śniegiem
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Rozległy cyklon Joshua, początkowo nazywany Benjaminem, będzie rządził pogodą w Polsce. Przyniesie pochmurną aurę i opady - również zimowe.

W najbliższych dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy, wieloośrodkowy układ niskiego ciśnienia Joshua (początkowo nazywany Benjaminem) znad Skandynawii. Sprowadzi on do Polski kolejne strefy wilgoci w postaci ciągłych i przelotnych opadów deszczu. W dalszym ciągu napływać będzie do nas z północy chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia polarnego morskiego.   Czeka nas przewaga dużego zachmurzenia oraz dość silny i porywisty wiatr. Taka aura wyeliminuje ryzyko przymrozków i jesiennych mgieł. Dominować będzie zmienna, dynamiczna, wietrzna pogoda z częstymi opadami deszczu. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem i mokry śnieg.   Do połowy tygodnia temperatura maksymalna oscylować będzie około 10 stopni Celsjusza. Dopiero od środy zacznie wyraźniej wzrastać.

Pogoda na niedzielę. Porywy do 100 km/h

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem padać będzie na wschodzie kraju, następnie w ciągu dnia również na zachodzie i w centrum kraju. Suma opadów wyniesie na ogół 1-2 litry na metr kwadratowy, ale na zachodzie może spaść do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 st. C na północy do 11-12 st. C na południu kraju. Powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr, na zachodzie dość silny i porywisty. Może osiągać prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, w górach do 60-80 km/h, a na szczytach rozpędzać się nawet do 100 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Deszcz i silny wiatr

Poniedziałek przyniesie na przeważającym obszarze kraju pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu na północy, zachodzie i w centrum kraju. Rozpogodzenia spodziewane są jedynie na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C na północy do 9-10 st. C na południu kraju. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach okaże się dość silny. Jego prędkość może sięgać 40-60 km/h.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na wschodzie do 9-10 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Powieje południowo-zachodni dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wichury w Polsce. W tych regionach może mocno wiać

Wichury w Polsce. W tych regionach może mocno wiać

Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa

Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa

Pogoda na środę i czwartek

W środę czeka na duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu na północy kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9-10 st. C na Podlasiu do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.

Czwartek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami, lokalnie możliwe są rozpogodzenia. Na zachodzie i północy słabo popada przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 9-10 st. C na Podlasiu do 11-13 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr, południowo-zachodni, okaże się umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogoda prognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
