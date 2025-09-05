Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewami. W niektórych rejonach obowiązują alarmy aż drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano w województwach:

pomorskim , w powiecie nowodworskim;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

świętokrzyskim , w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim, kieleckim, , w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim, kieleckim, Kielce

lubelskim , w powiatach: bialskim, , w powiatach: bialskim, Biała Podlaska , włodawskim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, łęczyńskim, świdnickim, lubelskim, Lublin , opolskim, kraśnickim;

śląskim , w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, , w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochowa , kłobuckim,

podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, , w powiatach: krośnieńskim, Krosno , strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22 w województwie pomorskim, na zachodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego i w południowej części województwa podkarpackiego, do północy w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w województwach mazowieckim i świętokrzyskim oraz w północnej części województwa lubelskiego, a na pozostałym obszarze objętym alertem do godziny 4 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą obowiązywać w województwach:

świętokrzyskim , w powiatach: buskim, pińczowskim, kazimierskim;

małopolskim , poza krańcami zachodnimi i północno-zachodnimi;

śląskim, w powiecie żywieckim.

W tych powiatach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 l/mkw. oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty są ważne do godziny 10 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

lubuskim , w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, , w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, Zielona Góra , nowosolskim, wschowskim;

wielkopolskim , w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, , w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno , śremskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz , ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

dolnośląskim;

opolskim, poza krańcami wschodnimi.

Tutaj spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 w piątek do 7 w sobotę. W województwach lubuskim i wielkopolskim alerty będą w mocy w godzinach 2-10 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym deszczem z burzami IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

