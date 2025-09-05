Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na ulewy. Noc nie będzie spokojna

5 września 2025, 6:58
Aktualizacja: 5 września 2025, 21:36
IMGW
Pogoda na noc
Pogoda na jutro

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewami. W niektórych rejonach obowiązują alarmy aż drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiecie nowodworskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim, kieleckim, Kielce;
  • lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, łęczyńskim, świdnickim, lubelskim, Lublin, opolskim, kraśnickim;
  • śląskim, w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochowa, kłobuckim,
  • podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22 w województwie pomorskim, na zachodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego i w południowej części województwa podkarpackiego, do północy w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w województwach mazowieckim i świętokrzyskim oraz w północnej części województwa lubelskiego, a na pozostałym obszarze objętym alertem do godziny 4 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą obowiązywać w województwach:

  • świętokrzyskim, w powiatach: buskim, pińczowskim, kazimierskim;
  • małopolskim, poza krańcami zachodnimi i północno-zachodnimi;
  • śląskim, w powiecie żywieckim.

W tych powiatach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 l/mkw. oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty są ważne do godziny 10 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

  • lubuskim, w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, śremskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, poza krańcami wschodnimi.

Tutaj spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 w piątek do 7 w sobotę. W województwach lubuskim i wielkopolskim alerty będą w mocy w godzinach 2-10 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym deszczem z burzamiIMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert RCB w związku z prognozowanymi w dzień i w nocy gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i opadami gradu. SMS-owe ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie 11 województw.

Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

5 września 2025, 12:53
Aktualizacja: 5 września 2025, 20:46
Aktualizacja:
Źródło:
RCB

W piątek przez Polskę przetaczają się burze. Miejscami zjawiska są na tyle intensywne, że z nieba spływały strugi deszczu. Działo się między innymi w Skarżysku-Kamiennej i w woj. łódzkim. Od naszych czytelników otrzymaliśmy też materiały z Lęborka, gdzie samochody pływały po niektórych ulicach.

Burze w Polsce. Samochody pływały w Lęborku, zerwane dachy w województwie łódzkim

Burze w Polsce. Samochody pływały w Lęborku, zerwane dachy w województwie łódzkim

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 5 września 2025, 21:54
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP

"Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma". Możliwe więc, że aura właśnie rekompensuje Polsce letnie chłody. W pierwszych dniach września temperatura wzrasta u nas do blisko 30 stopni i jeszcze nie raz tę wartość osiągnie bądź przekroczy.

To może być naprawdę gorący wrzesień

To może być naprawdę gorący wrzesień

5 września 2025, 8:47
Źródło:
TVN24+

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 6.09. W nocy przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Dzień również przyniesie opady. Termometry wskażą lokalnie nawet 27-28 stopni.

Pogoda na jutro - sobota, 6.09. Nocą będzie grzmieć i mocno padać

Pogoda na jutro - sobota, 6.09. Nocą będzie grzmieć i mocno padać

5 września 2025, 19:01
Źródło:
tvnmeteo.pl

W piątek do Japonii dotarła burza tropikalna Peipah, która przyniosła silny wiatr i opady deszczu. Żywioł spowodował wiele szkód w kilku prefekturach: uszkodził budynki, przewrócił samochody i zakłócił kursowanie pociągów.

Wiatr przewracał samochody

Wiatr przewracał samochody

5 września 2025, 16:46
Źródło:
Japan Today, ENEX

W weekend pogoda nie będzie nas rozpieszczać. W wielu regionach kraju popada deszcz, pojawią się też burze. Nowy tydzień przyniesie odmianę pogody.

Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

5 września 2025, 16:13
Źródło:
tvnmeteo.pl

Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

5 września 2025, 15:21
Źródło:
WMO, France 24

W tym tygodniu czeka nas wyjątkowe zjawisko astronomiczne - całkowite zaćmienie Księżyca. Dojdzie do niego w najbliższą niedzielę. Sprawdź, kiedy warto spojrzeć w niebo. 

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"

5 września 2025, 10:43
Źródło:
timeanddate.com, PAP, tvnmeteo.pl, Z głową w gwiazdach

Deszcz, błoto i sparaliżowane ulice - miasto Los Cabos w północno-zachodnim Meksyku zmaga się ze skutkami huraganu Lorena, który przyniósł ulewy i silny wiatr, mimo że ominął miasto o kilkaset kilometrów.

Paraliż miasta po przejściu huraganu

Paraliż miasta po przejściu huraganu

5 września 2025, 11:38
Źródło:
Reuters, NHC

Dwunastoletni Sadiq, cudem wydobyty spod gruzów zawalonego domu, stał się jednym z symboli tragedii, jaka dotknęła wschodni Afganistan. Seria potężnych trzęsień ziemi pochłonęła tam w ciągu czterech dni ponad dwa tysiące ofiar, pozostawiając setki rodzin bez dachu nad głową.

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

12-latek spędził pod gruzami kilka godzin. "Jakby nastąpił koniec świata"

5 września 2025, 12:39
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

W hrabstwie Franklin w amerykańskim stanie Arkansas 72-letni mężczyzna został ciężko ranny w wyniku ataku niedźwiedzia czarnego. Zwierzę musiało zostać zastrzelone. Według lokalnych władz tego typu zdarzenia na tym obszarze zdarzają się bardzo rzadko.

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

"Z reguły, gdy wyczuje obecność człowieka, ucieka". Pierwszy taki atak od dawna

5 września 2025, 9:47
Źródło:
KFSM, Arkansas Times

Poziom wody w rzekach położonych w prowincji Pendżab w Pakistanie jest niebezpiecznie wysoki. Z tego powodu w ciągu ostatniej doby ewakuowano z tego regionu ponad pół miliona osób - podała agencja informacyjna AP, powołując się na lokalnych urzędników.

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

4 września 2025, 19:58
Źródło:
PAP, AP News

W północnej części Indii doszło do osunięcia się ziemi. Jak poinformowały lokalne władze, zginęła co najmniej jedna osoba, a sześć zostało uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa

4 września 2025, 17:36
Źródło:
Reuters

U wybrzeży Florydy doszło do ataku rekina na 8-latka, który uprawiał snorkeling. Stało się to na oczach jego ojca.

Rekin ugryzł 8-latka

Rekin ugryzł 8-latka

4 września 2025, 16:59
Źródło:
CNN, ABC News

Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

Świetlista kula nad Polską

Świetlista kula nad Polską

4 września 2025, 15:03
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Afganistanie wzrósł w czwartek do ponad 2200 osób. Służby wciąż poszukują ocalałych we wschodnich prowincjach. W obliczu rosnących potrzeb i ograniczonych środków na pomoc, mieszkańcy mierzą się z pogłębiającym kryzysem humanitarnym.

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

Nie żyje już ponad dwa tysiące osób. "Wszystko zostało obrócone w ruinę"

4 września 2025, 13:38
Źródło:
Reuters, PAP

Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

4 września 2025, 12:18
Źródło:
phys.org

Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

4 września 2025, 14:14
Źródło:
phys.org, livescience.com

Północne regiony Kalifornii zmagają się z falą pożarów wywołanych uderzeniami piorunów. Według służb ogień zajął już ponad 5500 hektarów terenu na terenie trzech hrabstw. Płomienie zniszczyły między innymi zabytkową jednostkę osadniczą, która powstała w okresie gorączki złota.

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"

4 września 2025, 7:51
Źródło:
CNN, AP, The Guardian, Reuters

W zoo w Portland w stanie Oregon doszło do niecodziennej sytuacji - lwica zauważyła ukrytą kamerę i zaczęła ją gryźć, pokazując widzom wnętrze swojej paszczy. Wideo opublikowane w mediach społecznościowych chętnie komentowali internauci.

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

4 września 2025, 13:09
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Po raz pierwszy od czterech dekad u wybrzeży Panamy nie pojawiły się chłodne i bogate w składniki odżywcze wody głębinowe - poinformowali naukowcy ze Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Cykliczne dotąd zjawisko pozytywnie wpływało między innymi na wydajne rybołówstwo, a także chroniło rafy koralowe przed stresem cieplnym.

Czegoś takiego nie było tutaj przez co najmniej 40 lat

Czegoś takiego nie było tutaj przez co najmniej 40 lat

4 września 2025, 9:22
Źródło:
PAP, STRI

Gorące, suche i wietrzne lata, które przyczyniły się do najgorszych pożarów na Półwyspie Iberyjskim od co najmniej trzech dekad, będą znacznie częstsze - alarmują eksperci World Weather Attribution. Jako powód podają zmiany klimatu wywołane przez człowieka.

"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik

4 września 2025, 11:17
Źródło:
Reuters, The Guardian

Prawie 40 lat po oderwaniu się od Antarktydy, A23a, największa i najstarsza góra lodowa świata się rozpada. Zdaniem naukowców z British Antarctic Survey (BAS), masa lodu zniknie w ciągu kilku tygodni.

Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni

Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni

3 września 2025, 19:31
Źródło:
PAP, CNN, AFP

Gwałtowne powodzie nawiedziły północne Indie. W wyniku ulew doszło do osunięć ziemi, w wyniku których zginęło co najmniej pięć osób - poinformowały lokalne władze. W niektórych regionach trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe.

Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób

Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób

3 września 2025, 18:08
Źródło:
Reuters, Times of India