Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na ulewy. Noc nie będzie spokojna
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed burzami i ulewami. W niektórych rejonach obowiązują alarmy aż drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- pomorskim, w powiecie nowodworskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- świętokrzyskim, w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim, kieleckim, Kielce;
- lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, łęczyńskim, świdnickim, lubelskim, Lublin, opolskim, kraśnickim;
- śląskim, w powiatach: będzińskim, Dąbrowa Górnicza, zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochowa, kłobuckim,
- podkarpackim, w powiatach: krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg.
W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.
Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22 w województwie pomorskim, na zachodnich krańcach województwa warmińsko-mazurskiego i w południowej części województwa podkarpackiego, do północy w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w województwach mazowieckim i świętokrzyskim oraz w północnej części województwa lubelskiego, a na pozostałym obszarze objętym alertem do godziny 4 w sobotę.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami będą obowiązywać w województwach:
- świętokrzyskim, w powiatach: buskim, pińczowskim, kazimierskim;
- małopolskim, poza krańcami zachodnimi i północno-zachodnimi;
- śląskim, w powiecie żywieckim.
W tych powiatach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 l/mkw. oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.
Alerty są ważne do godziny 10 w sobotę.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami
Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
- lubuskim, w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;
- wielkopolskim, w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, śremskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
- dolnośląskim;
- opolskim, poza krańcami wschodnimi.
Tutaj spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.
W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 w piątek do 7 w sobotę. W województwach lubuskim i wielkopolskim alerty będą w mocy w godzinach 2-10 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
