Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą. Kierowcy, uważajcie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach człuchowskim i chojnickim;
- kujawsko-pomorskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim, w powiatach: głogowskim, polkowickim, lubińskim, górowskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim;
- opolskim, w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, oleskim;
- śląskim, w powiatach: kłobuckim, lublinieckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim;
- małopolskim, w powiatach olkuskim i miechowskim;
- łódzkim;
- mazowieckim, poza powiatami na północnym wschodzie;
- świętokrzyskim;
- lubelskim, poza powiatami wschodnimi;
- podkarpackim, poza powiatami na południowym zachodzie.
Synoptycy prognozują, że w tych powiatach w wielu miejscach wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w środę.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock