Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą. Kierowcy, uważajcie

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach człuchowskim i chojnickim;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim , w powiatach: głogowskim, polkowickim, lubińskim, górowskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim;

opolskim , w powiatach: namysłowskim, kluczborskim, oleskim;

śląskim , w powiatach: kłobuckim, lublinieckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim;

małopolskim , w powiatach olkuskim i miechowskim;

łódzkim ;

mazowieckim , poza powiatami na północnym wschodzie;

świętokrzyskim ;

lubelskim , poza powiatami wschodnimi;

podkarpackim, poza powiatami na południowym zachodzie.

Synoptycy prognozują, że w tych powiatach w wielu miejscach wystąpi gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 10 w środę.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.