Pierwsze alarmy przed lodem możliwe już niedługo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Sobota powinna być wolna od pogodowych zagrożeń. Sytuacja ma zmienić się w niedzielę. Na Podlasiu, w części Mazowsza oraz Warmii i Mazur mogą pojawić się ostrzeżenia przed opadami marznącymi.
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
W poniedziałek miejscami może pojawić się oblodzenie. Alarmy przed ślizgawicą mogą zostać wydane w powiatach południowych województw śląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: dd
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock