Pierwsze takie alarmy tej jesieni. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - marznące opady
Żółte alarmy przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:
- pomorskim, poza powiatem puckim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym-wschodzie;
- podlaskim, poza powiatami północnymi;
- mazowieckim, w powiatach na północy i północnym-wschodzie;
- lubelskim, w powiatach bialskim i Biała-Podlaska.
W tych miejscach IMGW prognozuje słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznące i powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia będą wchodzić w życie stopniowo, od godziny 3 w niedzielę w zachodniej części województwa pomorskiego do godz. 5 na wschodzie kraju. Wszędzie alarmy wygasną o godz. 10 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
