Pierwsze takie alarmy tej jesieni. IMGW ostrzega

Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami, które utrudnią sytuację na drogach. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - marznące opady

Żółte alarmy przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

  • pomorskim, poza powiatem puckim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym-wschodzie;
  • podlaskim, poza powiatami północnymi;
  • mazowieckim, w powiatach na północy i północnym-wschodzie;
  • lubelskim, w powiatach bialskim i Biała-Podlaska.

W tych miejscach IMGW prognozuje słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznące i powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą wchodzić w życie stopniowo, od godziny 3 w niedzielę w zachodniej części województwa pomorskiego do godz. 5 na wschodzie kraju. Wszędzie alarmy wygasną o godz. 10 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami
Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: dd,kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

