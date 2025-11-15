Pierwsze takie alarmy tej jesieni. IMGW ostrzega

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - marznące opady

Żółte alarmy przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

pomorskim , poza powiatem puckim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami na północnym-wschodzie;

podlaskim , poza powiatami północnymi;

mazowieckim , w powiatach na północy i północnym-wschodzie;

lubelskim, w powiatach bialskim i Biała-Podlaska.

W tych miejscach IMGW prognozuje słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznące i powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą wchodzić w życie stopniowo, od godziny 3 w niedzielę w zachodniej części województwa pomorskiego do godz. 5 na wschodzie kraju. Wszędzie alarmy wygasną o godz. 10 tego samego dnia.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.