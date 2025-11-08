Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- pomorskim, w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach wschodnich;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- podkarpackim, poza powiatami południowymi;
- łódzkim, w powiatach wschodnich;
- świętokrzyskim;
- małopolskim, w powiatach północnych;
- śląskim, poza powiatami południowymi.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Alarmy są ważne do godziny 10 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: anw,jzb
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock