Prognoza pogody w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

pomorskim , w powiatach wschodnich i południowo-wschodnich;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach wschodnich i północnych;

lubelskim ;

podkarpackim , w powiatach północnych;

świętokrzyskim , w powiatach południowych i wschodnich;

małopolskim , poza powiatami położonymi w centrum i powiatem tatrzańskim;

śląskim , w powiatach wschodnich;

dolnośląskim , w powiatach zgorzeleckim i bolesławieckim;

lubuskim, poza powiatami północnymi i wschodnim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Alarmy są ważne do godziny 10 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

