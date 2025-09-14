Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze

Prognozowane opady w niedzielę Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ciągu dnia na fali frontowej, czyli tzw. zafalowaniu na froncie, prognozowane są umiarkowane i intensywne, zarówno ciągłe jak i przelotne opady deszczu. Ich strefa rozciągać się będzie od Dolnego Śląska, po Pomorze oraz Warmię i Mazury, a następnie przemieszczać na wschód kraju.

Intensywne opady deszczu w niedzielę 14.09. Tak będą wędrować

Do południa najwięcej deszczu, tzn. około 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, spadnie w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Pomorze, aczkolwiek lokalnie opady będą większe, nawet do 30 l/mkw.

Prognozowane opady w niedzielę (model meteorologiczny GFS) Źródło: Ventusky.com

Burze i ulewy w niedzielę. Gdzie spodziewać się opadów

W drugiej części dnia opady wędrować będą na wschód, a dokładnie w kierunku północno-wschodnim. Najmocniej popada w pasie od Małopolski, przez Mazowsze, po Warmię i Mazury - w tych regionach spadnie również około 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw.

Dodatkowo we wschodniej połowie kraju prognozowane są burze, które w pierwszej części dnia będą na ogół słabe, natomiast w godzinach popołudniowych na wschodzie również umiarkowane z ulewnymi opadami deszczu. Możliwe są lokalne zalania i podtopienia, gdyż biorąc pod uwagę zarówno opady ciągłe jak i przelotne, związane z wbudowane w system zachmurzenia frontowego chmurami burzowymi, miejscami suma opadów w ciągu 12 godzin może wynieść do 30-40 l/mkw.

Ponadto wyładowaniom oprócz ulewnych opadów deszczu towarzyszyć będą porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, istnieje także ryzyko opadów drobnego gradu.