Prognoza

Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

AdobeStock_314853992
Warunki biometeo w sobotę
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert RCB w związku z prognozowanymi w dzień i w nocy gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i opadami gradu. SMS-owe ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie 11 województw.

"Uwaga! Dziś i w nocy (5/6.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - alert RCB o takiej treści został przesłany w piątek po południu do odbiorców przebywających na terenie województw:

  • warmińsko-mazurskiego;
  • łódzkiego;
  • mazowieckiego;
  • podlaskiego;
  • świętokrzyskiego;
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski);
  • lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, włodawski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, łukowski);
  • małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wielicki);
  • podkarpackiego (powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski);
  • pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski);
  • śląskiego (powiaty: będziński, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, kłobucki, myszkowski, zawierciański).

CZYTAJ TEŻ: Burze, grad, ulewy. Pomarańczowe alarmy w połowie kraju

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor: red.

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: 314853992

Alert RCB, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, burze, deszcz
