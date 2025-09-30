Logo TVN24
Polska

Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską

Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna widziana z Murowanej Gośliny pod Poznaniem
Źródło: Jakub Domański/Kontakt24
Zorza polarna rozbłysła w nocy z poniedziałku na wtorek nad północną Polską. Zdjęcia niezwykłego zjawiska świetlnego otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia zorzy polarnej, która pojawiła się w nocy z poniedziałku na wtorek nad miastem Kraśnik w województwie zachodniopomorskim. Adam Hurcewicz prowadzący fanpage "O kosmosie i astronautyce" napisał w mediach społecznościowych, że za wystąpienie zjawiska odpowiedzialna była burza geomagnetyczna. "Teraz trwa burza geomagnetyczna. Kto ma pogodne niebo niech próbuje. Kierunek północny" - napisał w poniedziałek wieczorem.

Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kacper Zdybał / Kontakt24
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kacper Zdybał/ Kontakt24

Czym jest zorza polarna

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce, uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Zjawisko to nazywane jest tańcem różnokolorowych świateł: niebieskich, zielonych, fioletowych, różowych, czerwonych, żółtych i białych - w zależności od tego, z jakimi gazami wchodzi w interakcje. Tlen wydziela zielone i czerwone światło, azot świeci na bordowo i fioletowo, wodór i hel - na niebiesko i fioletowo. Może mieć różne formy - promienie, kurtyny, pasma, łuki. Zorzę polarną najlepiej widać nocą, mimo że powstaje dzięki Słońcu.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kacper/ Kontakt24

