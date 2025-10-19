Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko, bardzo dobra gleba i szczęście"

Konkurs na największą dynię Źródło: Reuters

Dzień Dyni to coroczny festiwal, którego celem jest popularyzacja uprawy dyni i jej walorów żywieniowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia. W tym roku odbył się w sobotę 18 października w Ogrodzie Polskiej Akademii Nauk w Powsinie pod Warszawą.

Rekordowe dynie. Największe ważyły ponad pół tony

Dla wielu osób najważniejszym, a na pewno najbardziej spektakularnym momentem wydarzenia był konkurs na najcięższą dynię. W szranki stanęło wiele dorodnych okazów. Najcięższym okazała się dynia Klementyna, której zważono 546 kilogramów. Pół tony przekroczył także zdobywca drugiego miejsca, Sonia, o masie 543 kg. Na trzecim miejscu uplasowała się Jola ważąca 484 kg.

- To jest pierwsza dynia taka duża, to jest rekord Polski. Drugą największą miałem 330 (kilogramów - red.), a ogólnie już sześć lat hoduję dynie i co roku miałem większą - powiedział Przemysław Gruchała, właściciel największego okazu . Na pytanie, jak udało mu się wyhodować tak duży owoc, odpowiedział: - Dobre nasionko, bardzo dobra gleba i szczęście. Dodał, że Klementyna zostaje w Warszawie i nikt jej nie zje... chyba że dobiorą się do niej zwierzęta.

Rywalizacja odbyła się także w kategorii "Dzieci". Tutaj największa okazała się dynia Jagoda ważąca 65 kg.

Dynia Klementyna Źródło: Reuters