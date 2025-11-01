Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"

"Dziura w niebie" nad Opatowem
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Dziś rano na niebie nad świętokrzyskim Opatowem można było zaobserwować nietypowe zjawisko - charakterystyczny otwór w chmurach.

Widok nieba nad Opatowem w województwie świętokrzyskim w sobotni poranek mógł zaskoczyć mieszkańców miasta. Internauta pan Adrian zaobserwował charakterystyczną "dziurę" w chmurach.

Dziura w niebie nad miastem. Czym jest zjawisko cavum

Zjawisko, które było widoczne nad Opatowem, nosi nazwę cavum i występuje dość rzadko. Jest to dobrze wyrażona, zazwyczaj okrągła, rzadziej liniowa, dziura w cienkiej warstwie mocno przechłodzonej chmury piętra średniego lub wysokiego. Z wnętrza tak zwanego otworu wypada virga (opad niedocierający do powierzchni Ziemi), bądź chmura cirrus w postaci włóknistych kosmyków. Zjawisko to pojawia się, gdy w atmosferze nie występują gwałtowne ruchy i powietrze jest czyste, a temperatura spada bardzo nisko.

- Dziś w powietrzu nie ma gwałtownych ruchów w związku z panowaniem wyżu oraz wolnym stopniowym naślizgiem ciepłego powietrza nad Polskę od zachodu. Przed południem przemieszczał się nad Polską pas chmur warstwowych cirrocumulus i altocumulus w pasie od Mazur i Podlasia, przez województwa mazowieckie i świętokrzyskie, po Śląsk i Małopolskę, tworząc słabo wyrażony front ciepły - przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Jak wskazała ekspertka, temperatura przy ziemi od rana rosła, ale wyżej nad gruntem nad wschodnią połową kraju było wciąż chłodno.

- Jak wynika z pomiarów aerologicznych w Legionowie, wykonanych dziś po południu, temperatura na wysokości około 8,5 kilometra wynosiła -30 stopni Celsjusza. Na tej wysokości występują chmury piętra wysokiego - uzupełniła. Jak dodała, nad województwem świętokrzyskim chmury te występowały już na wysokości 6600 metrów n.p.m. Powyżej siedmiu kilometrów temperatura musiała być rzędu -30 stopni, by mogło wystąpić zjawisko cavum. - Wystarczy, by na tej wysokości przelatywał samolot, inny obiekt, zaburzając delikatną równowagę wśród przechłodzonych kropel wody. Ich zamarzanie w chmurze w miejscu przelotu odbywa się szybko. Cząsteczki wody opadają pod wpływem grawitacji, co prowadzi do formowania się pustej przestrzeni - dziury w niebie - podsumowała.

"Dziura w niebie" nad Opatowem
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Źródło: Adrian Krakowiak
"Dziura w niebie" nad Opatowem
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Źródło: Adrian Krakowiak

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adrian Krakowiak

Udostępnij:
TAGI:
Chmurypogoda
Czytaj także:
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
Nauka
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
Nauka
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Prognoza
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Prognoza
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
Świat
Powódź w Pizie
Zalane historyczne centrum Pizy
Świat
Wrocław, przewrócone drzewo przy budynku na ul. Tęczowej
Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
Polska
Zniszczenia na Jamajce
Historyczne zniszczenia. "Chciałbym o tym zapomnieć"
Świat
Pogodna aura
Pogoda dopisze, na termometrach do 14 stopni Celsjusza
Prognoza
Silny wiatr, noc
Tu aura będzie groźna. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Prognoza
Noc z silnym wiatrem i opadami deszczu
Nadchodzi niespokojna noc
Prognoza
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
Polska
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
Świat
Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie
Cyklon Montha. Zabici, wstrzymane wyprawy na Mount Everest
Świat
Silny wiatr
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica