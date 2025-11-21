Logo TVN24
Wypadki i kolizje. Trudny dzień dla kierowców

W wyniku silnych opadów śniegu na Podkarpaciu panują trudne warunki na drogach
Dziennikarka tvn24.pl Martyna Sokołowska o zimowej pogodzie w Sanoku
Źródło: TVN24
Na południu Polski pada śnieg i nie zanosi się na to, by miał przestać w najbliższym czasie. Ze względu na iście zimową aurę na Podkarpaciu i w Małopolsce panują trudne warunki na drogach. Pogoda nie sprzyja też wyprawom w Tatry.

W piątek po północy na południu Polski zaczął mocno padać śnieg. Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, stało się tak w wyniku starcia się nad naszym krajem dwóch dużych mas powietrza, ciepłej i zimnej, zawierających dużo wilgoci.

"Coś ciekawego ma zadziać się w nocy z soboty na niedzielę"
Dowiedz się więcej:

"Coś ciekawego ma zadziać się w nocy z soboty na niedzielę"

Prognoza

Trudne warunki na drogach na Podkarpaciu

Pierwszy śnieg tej jesieni spadł na Podkarpaciu. Jak przekazał Wojciech Czarnele, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie, w regionie panują trudne warunki na drogach.

- Na drogach tworzy się błoto pośniegowe, które utrudnia jazdę. Mimo tego wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne - powiedział.

Podkreślił, że na drogi wyjechał sprzęt do usuwania gołoledzi. - Trudniejsza sytuacja na drogach może być wieczorem, kiedy leżące na jezdni błoto zacznie zamarzać - zaznaczył dyżurny.

Klatka kluczowa-41736
Dziennikarka tvn24.pl Martyna Sokołowska o zimowej pogodzie w Sanoku
Źródło: TVN24

Nadkomisarz Ewelina Wrona z biura prasowego podkarpackiej policji poinformowała, że w piątek rano na drogach w województwie doszło do kilku niegroźnych wypadków i kilkunastu kolizji. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Konieczkowej, gdzie zderzyły się trzy auta. W wypadku ranna została jedna osoba. Policjantka zaapelowała do kierowców o rozwagę i zdrowy rozsądek.

- Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy, że padający śnieg znacznie ogranicza widoczność, a zalegające na jezdniach błoto pośniegowe wydłuża drogę hamowania - zwróciła uwagę.

Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tylko śnieg. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia

Prognoza

Spowolnienia w ruchu w Małopolsce

Ciężki dzień mają również kierowcy w południowej Małopolsce. Jak poinformowała GDDKiA, na drogach krajowych w Małopolsce nie ma blokad, jezdnie są odśnieżone, ale na wielu odcinkach zalega błoto pośniegowe. Na drogach lokalnych doszło do wielu wypadków i kolizji.

Trudności dla kierowców pojawiły się w piątkowy poranek m.in. na zakopiance oraz na DK28 w rejonie Limanowej, gdzie tiry miały problemy z pokonywaniem wzniesień. Spowolnienie w ruchu nadal występuje na trasie Mszana Dolna - Limanowa - Nowy Sącz - Grybów oraz na DK75 na odcinku Wielogłowy - Nowy Sącz - Krynica-Zdrój. Na drogach prowadzących do przejść granicznych ze Słowacją w Chyżnem i Jurgowie miejscami zalega błoto pośniegowe.

Klatka kluczowa-42299
zima

Pogoda w Tatrach nie sprzyja wędrówkom

Prawdziwie zimowa aura zapanowała także w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzegł, że warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. We wtorek rano na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do -10 stopni Celsjusza, a na szczycie leżało 25 cm śniegu. W Zakopanem były 3 cm śniegu, a termometry wskazały dwa stopnie mrozu. Dla powiatu tatrzańskiego obowiązuje alert RCB drugiego stopnia dotyczący intensywnych opadów śniegu. Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy o 25-35 cm, a w górach - od 35 do 50 cm. Alert obowiązuje do sobotniego wieczora.

Na szlakach zalega świeży śnieg i występują oblodzenia, w wielu miejscach jest ślisko, a część tras w wyższych partiach gór jest nieprzetarta i słabo widoczna. Orientację w terenie utrudnia niski pułap chmur.

Osobom, które mimo warunków planują wybrać się na szlaki, służby Tatrzańskiego Parku Narodowego zalecają zachowanie szczególnej ostrożności i wybór właściwych tras. Osoby poruszające się w wyższych partiach Tatr powinny mieć doświadczenie w zimowej turystyce górskiej i odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask - oraz umiejętność właściwego posługiwania się nim. Tatrzańskie stawy, w tym Morskie Oko, zaczęły zamarzać, ale lód jest bardzo cienki i może się załamać, przez co wejście na taflę stanowi poważne zagrożenie.

Klatka kluczowa-40983
Reporter TVN24 Maciej Stasiński na zaśnieżonym Podhalu
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

