Polska

Śnieg w Polsce. Atak zimy na waszych zdjęciach

Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz o opadach śniegu w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
W piątek w wielu rejonach Polski pada śnieg. Biało zrobiło się zarówno na południu, jak i na północy kraju. Zdjęcia zimowego krajobrazu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po północy w części kraju zaczął padać śnieg. Rano opady białego puchu występowały głównie na południu Polski.

Śnieg w obiektywach Reporterów24

Rano mocno padało w Małopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia ze Skawiny, Wieliczki, Gorlic i innych okolicznych miejscowości.

Zima w Skawinie (Małopolskie)
Zima w Skawinie (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Wieliczce (Małopolskie)
Zima w Wieliczce (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg, Gorlice (Małopolskie)
Śnieg, Gorlice (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima, Pogorzany (Małopolskie)
Zima, Pogorzany (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)

Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Dzisiejsza zima, Brzesko (Małopolskie)
Dzisiejsza zima, Brzesko (Małopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Poskwitów koło Krakowa
Poskwitów koło Krakowa
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
imageTitle
imageTitle
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zabieliło się również na Podkarpaciu. Biało zrobiło się w wielu miejscowościach.

Śnieg w Sanoku (Podkarpackie)
Śnieg w Sanoku (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Iwoniczu Zdroju (Podkarpackie)
Zima w Iwoniczu Zdroju (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zima w Rzeszowie
Zima w Rzeszowie
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg nie ominął także województwa świętokrzyskiego. Otrzymaliśmy zdjęcia od naszego czytelnika z Suchowoli.

Suchowola (Świętokrzyskie)
Suchowola (Świętokrzyskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Białym puchem sypnęło także w województwie śląskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Radziechowów koło Żywca.

Śnieg, Radziechowy koło Żywca (Śląskie)
Śnieg, Radziechowy koło Żywca (Śląskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg spadł nie tylko na południu Polski. Piękny zimowy krajobraz zapanował na przykład w Gryficach w województwie zachodniopomorskim.

Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

W Stęszewie nieopodal Poznania jesień nieśmiało przekomarzała się z zimą.

Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie)

Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie)
Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie)
Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: kp

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Krystian

