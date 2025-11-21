Śnieg w Polsce. Atak zimy na waszych zdjęciach

Prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz o opadach śniegu w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po północy w części kraju zaczął padać śnieg. Rano opady białego puchu występowały głównie na południu Polski.

Śnieg w obiektywach Reporterów24

Rano mocno padało w Małopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia ze Skawiny, Wieliczki, Gorlic i innych okolicznych miejscowości.

Zima w Skawinie (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Wieliczce (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg, Gorlice (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima, Pogorzany (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie) Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Dzisiejsza zima, Brzesko (Małopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Poskwitów koło Krakowa Źródło: Kontakt24 - Manhattan

imageTitle Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zabieliło się również na Podkarpaciu. Biało zrobiło się w wielu miejscowościach.

Śnieg w Sanoku (Podkarpackie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Iwoniczu Zdroju (Podkarpackie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Zima w Rzeszowie Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg nie ominął także województwa świętokrzyskiego. Otrzymaliśmy zdjęcia od naszego czytelnika z Suchowoli.

Suchowola (Świętokrzyskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Białym puchem sypnęło także w województwie śląskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Radziechowów koło Żywca.

Śnieg, Radziechowy koło Żywca (Śląskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg spadł nie tylko na południu Polski. Piękny zimowy krajobraz zapanował na przykład w Gryficach w województwie zachodniopomorskim.

Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

W Stęszewie nieopodal Poznania jesień nieśmiało przekomarzała się z zimą.

Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie) Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan