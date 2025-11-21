Śnieg w Polsce. Atak zimy na waszych zdjęciach

W piątek w wielu rejonach Polski pada śnieg. Biało zrobiło się zarówno na południu, jak i na północy kraju. Zdjęcia zimowego krajobrazu otrzymaliśmy na Kontakt24.
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po północy w części kraju zaczął padać śnieg. Rano opady białego puchu występowały głównie na południu Polski.
Śnieg w obiektywach Reporterów24
Rano mocno padało w Małopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia ze Skawiny, Wieliczki, Gorlic i innych okolicznych miejscowości.
Śnieg w Ponicach koło Rabki Zdrój (Małopolskie)
Zabieliło się również na Podkarpaciu. Biało zrobiło się w wielu miejscowościach.
Śnieg nie ominął także województwa świętokrzyskiego. Otrzymaliśmy zdjęcia od naszego czytelnika z Suchowoli.
Białym puchem sypnęło także w województwie śląskim. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z Radziechowów koło Żywca.
Śnieg spadł nie tylko na południu Polski. Piękny zimowy krajobraz zapanował na przykład w Gryficach w województwie zachodniopomorskim.
W Stęszewie nieopodal Poznania jesień nieśmiało przekomarzała się z zimą.
Jesień nieśmiało przekomarza się z zimą, Stęszew (Wielkopolskie)
Autorka/Autor: kp
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Krystian