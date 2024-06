Ranni, uszkodzone dachy, zerwane linie energetyczne. Skutki sobotnich nawałnic

Burze przetoczyły się w sobotę nad Polską. Strażacy przeprowadzili 2149 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. W związku z gwałtowną pogodą dwie osoby zostały poszkodowane w województwie podkarpackim. W województwie lubelskim do szpitala trafiła 55-latka, która została ranna po uderzeniu złamanego konaru w kajak.

W sobotę nad Polską przemieszczał się burzowy front. Do godziny 21 strażacy w całym kraju przeprowadzili 2149 interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownej aury. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: śląskim (501), podkarpackim (435), lubelskim (273), małopolskim (1680 i łódzkim (154).

Dwie poszkodowane osoby na Podkarpaciu

Ponad 400 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy do usuwania skutków nawałnic, które w sobotę w południe i wczesnym popołudniem przeszły nad częścią regionu. Jak poinformował rzecznik strażaków bryg. Marcin Betleja, usuwali oni głównie połamane konary, drzewa leżące na liniach energetycznych, chodnikach, jezdniach i posesjach.

Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czanerle, najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach: rzeszowskim, przemyskim, przeworskim, brzozowskim. Wpłynęło 59 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń dachów i budynków mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej z powiatu rzeszowskiego - 38, głównie w gminie Dynów. - W tamtejszych miejscowościach Harta i Ulanica było oberwanie chmury i gradobicie. Obecnie trwa tam weryfikacja uszkodzeń, więc liczba uszkodzeń może jeszcze ulec zmianie - zaznaczył Czanerle. Poinformował też, że w związku z sytuacją w gminie Dynów, wojewoda podkarpacki wydała z magazynów 30 plandek dla zabezpieczenia oraz prowiant i wodę dla służb, które działają na miejscu i będą pracować przez noc, niedzielę i prawdopodobnie do poniedziałku. Zgłoszenia o uszkodzonych budynkach wpłynęły także z powiatu jarosławskiego i przemyskiego.

Dyżurny WCZK poinformował, że większość odbiorców ma już prąd. Nie dociera on jeszcze do około 1,1 tys. gospodarstw w okolicach Przemyśla i Jarosławia. Ale służby cały czas pracują nad usuwaniem awarii. W związku z pogodą dwie osoby zostały poszkodowane. - Na Jeziorze Solińskim w czasie burzy wywróciły się trzy łódki, z których cztery osoby zostały podjęte przez WOPR. Jedna z tych osób trafiła do szpitala na obserwację - przekazał dyżurny WCZK. Drugą poszkodowaną osobą jest mężczyzna, który prawdopodobnie w czasie zabezpieczania dobytku został uderzony belką, ale nie doznał poważniejszych obrażeń. W działania zaangażowanych było ponad 1650 strażaków PSP i OSP z Podkarpacia oraz prawie 370 pojazdów.