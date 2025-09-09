Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?

9 września 2025, 16:12
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniachVentusky.com
wideo 2/2
Pogoda na 5 dni

W środę czeka nas ciepły i przeważnie pogodny dzień. Prognozy wskazują jednak, że taka aura nie utrzyma się długo. Do Polski powrócą ciągłe i lokalnie intensywne opady deszczu, miejscami temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

PogodaDługoterminowaWeekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę Polska znajdzie się pomiędzy atlantyckim niżami, próbującymi wraz z systemami frontów atmosferycznych przedostać się w nasz rejon, a silnym, stacjonarnym wyżem rosyjskim, jeszcze skutecznie blokującym zachodnią cyrkulację.

- Z kierunków południowych napływać będzie do nas ciepłe powietrze, którego obszarem źródłowym jest głównie Morze Śródziemne. Dodatkowo nad krańce północno-wschodnie dopłynie wilgotne powietrze z rejonu Morza Czarnego i właśnie dlatego w tym rejonie możliwe są opady - powiedział ekspert.

W drugiej części dnia zobaczymy pierwsze oznaki przebudowy pola barycznego. Wyż rosyjski ustępować będzie zbliżającej się od zachodu strefie pofalowanego frontu chłodnego wraz z niewielkimi obszarowo ośrodkami niżowymi, z których szczególnie istotny dla nas będzie ten o rodowodzie śródziemnomorskim. Wszyscy już intuicyjnie wiemy, że tego typu niże są bardzo aktywne opadowo.

Kiedy przyjdzie załamanie pogody?

Wspomniany wyżej niż śródziemnomorski spowoduje załamanie pogody w Polsce już w nocy ze środy na czwartek, obejmując systemem frontów atmosferycznych południowo-zachodnią połowę kraju. Opady będą ciągłe, umiarkowane i intensywne, a ich sumy mogą wynieść do 20-40 l/mkw. w ciągu 12 godzin.

- W czwartek deszczowo będzie już w całym kraju, a najwyższe sumy opadowe, do 20-40 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin, obejmą północno-wschodnią połowę Polski. Czekają nas duże skoki ciśnienia. Początkowo będzie ono bardzo szybko spadać, a następnie gwałtownie rosnąć - dodał Wakszyński.

Pomimo dominacji ośrodków niżowych w drugiej części tygodnia, nic nie wskazuje na trwałe ochłodzenie. Jedynie przejściowo przy opadach temperatura nieznacznie spadnie do 19-18 st. C. Pierwsza połowa września zapowiada się więc pod względem temperatury wyraźnie powyżej normy wieloletniej. 

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Prognozowana temperatura w kolejnych dniachVentusky.com

Pogoda na drugą część tygodnia

W środę w przeważającej części kraju dominować będzie pogodna aura z zachmurzeniem umiarkowanym, głównie przez chmury kłębiaste. Jedynie na północnym wschodzie okresowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. W rejonie Suwalszczyzny nie można wykluczyć wystąpienia burzy, ale jest to niewielkie prawdopodobieństwo. W godzinach wieczornych od południowego zachodu zaznaczy się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a na krańcach południowo-zachodnich - całkowitego przez chmury przedfrontowe. W konsekwencji przelotny deszcz wystąpi tylko na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach w całym kraju zobaczymy 22-25 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a na północnym wschodzie - okresami dość silny.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. W północno-wschodniej połowie kraju opady będą ciągłe, okresami intensywne (do 20-40 l/mkw. w ciągu 12 godzin), w pozostałej części będą mieć charakter przelotny. Temperatura maksymalna wyniesie 19-22 st. C w całej Polsce Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny (30-50km/h). Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie powieje silniej, bo w porywach do 60-70 km/h.

W piątek na niebie zobaczymy zachmurzenie przeważnie duże i umiarkowane. Przelotne opady deszczu wystąpią na północy i wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 20-21 st. C na północy do 22-23 st. C w pozostałej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?Sprawdź, co przyniosą kolejne miesiące.IMGW

Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu, czyli sobota, przyniesie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu w centrum i na wschodzie, a na zachodzie - pogodną aurę z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry wskażą maksymalnie 21-23 st. C w całym kraju. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie słaby, okresami umiarkowany.

W niedzielę dominować będzie pogoda pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią opady deszczu o zmiennej intensywności. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-22 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków zmiennych, będzie słaby, okresami umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Prognozowane opady w kolejnych dniachVentusky.com

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Prognoza długoterminowa IMGW na nadchodzące miesiące. Co przyniesie nam jesień i początek zimy? Sprawdź najnowsze prognozy na październik, listopad i grudzień 2025 oraz styczeń 2026 roku.

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

Prognoza długoterminowa IMGW. Co mówi prognoza na zimę 2025/2026?

9 września 2025, 14:36
Źródło:
IMGW

Gdzie jest burza? We wtorek 9.09 grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po kraju

Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po kraju

9 września 2025, 14:38
Aktualizacja: 9 września 2025, 16:46
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do odbiorców sieci komórkowych przebywających w powiatach położonych na południu kraju. Eksperci ostrzegają przed ulewami i burzami.

Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

9 września 2025, 10:06
Źródło:
RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.

Dziś też będzie groźnie. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia

Dziś też będzie groźnie. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia

9 września 2025, 6:39
Źródło:
IMGW

Noc z poniedziałku na wtorek była trudna dla mieszkańców południowego Luksemburga. Zmagano się z intensywnymi opadami, które zmieniły ulice w rwące potoki. Strażacy przeprowadzili setki interwencji, obowiązywały pogodowe alarmy najwyższego stopnia.

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

Woda porywała auta, te lądowały w ogrodach

9 września 2025, 13:39
Źródło:
ENEX, Infos.rtl.lu

Gwałtowna burza przeszła przez hiszpańską prowincję Alicante. Wiatr był tak silny, że wyrywał drzewa z korzeniami. Porywy sięgały 100 kilometrów na godzinę.

Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa

Załamanie pogody w Hiszpanii. Wiatr wyrywał drzewa

9 września 2025, 12:17
Źródło:
ENEX, laverdad.es, lasprovincias.es

Ważący około 140 kilogramów dzik roztrzaskał szybę i wdarł się do domu położonego w hrabstwie Lee na Florydzie. Jak poinformowali policjanci, zwierzę wpadło w szał i siało spustoszenie.

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

Dzik rozbił szybę i wdarł się do domu. Nagranie

9 września 2025, 10:46
Źródło:
13abc.com,WFTX

Burze przetoczyły się w poniedziałek przez Polskę. W związku z trudną sytuacją pogodową strażacy interweniowali ponad 400 razy. Ich działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi i wypompowywaniu wody z zalanych terenów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w Małopolsce.

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji

8 września 2025, 17:09
Aktualizacja: 9 września 2025, 7:29
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, powiatsuski24.pl, TVN24

Trzęsienie ziemi odnotowano we wtorek tuż po północy w pobliżu greckiej wyspy Eubea. Miało magnitudę 5,2. Wstrząsy odczuwalne były w Atenach.

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach

9 września 2025, 8:25
Źródło:
USGS, ekathimerini.com, greekreporter.com, Reuters

Lej kondensacyjny został zaobserwowany w Marklowicach (woj. śląskie) podczas poniedziałkowej burzy. Nie była to jednak typowa trąba powietrzna, tworząca się wysoko nad naszymi głowami.

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

Nietypowy lej zawirował nad Górnym Śląskiem

8 września 2025, 22:02
Źródło:
Polscy Łowcy Burz, tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na dziś. Wtorek 9.09 w wielu regionach będzie pogodny, ale nie wszędzie - w części kraju prognozowane są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - wtorek, 9.09. Nie we wszystkich regionach aura dopisze

Pogoda na dziś - wtorek, 9.09. Nie we wszystkich regionach aura dopisze

9 września 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Owady masowo giną nie tylko w miejscach zamieszkanych przez ludzi. Badając niemal nietknięte przez człowieka łąki w Kolorado, amerykański naukowiec odkrył, że liczebność insektów także drastycznie spada. Zasugerował, co może być tego przyczyną.

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

9 września 2025, 8:49
Źródło:
phys.org, ESA Journals

Pies policyjny, który wabił się Archer, zmarł w nagrzanym radiowozie. - Można było uniknąć tej tragedii - powiedział Reed Mahuna, tymczasowy komendant Hawajskiego Departamentu Policji.

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

Pies zmarł w nagrzanym radiowozie. "Był naszym partnerem, obrońcą"

8 września 2025, 18:54
Źródło:
Hawaiʻi Police Department, WSAW

W poniedziałek w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Jak poinformowała straż pożarna, przypuszczalną przyczyną było trafienie piorunem.

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

8 września 2025, 14:59
Źródło:
KM PSP Dąbrowa Górnicza, tvnmeteo.pl

Zapora położona w południowej części Meksyku przekroczyła swoją maksymalną pojemność. Z powodu zagrożenia powodzią władze zarządziły ewakuację mieszkańców okolicznych terenów.

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

Woda wylewa się z zapory, jest ryzyko powodzi. Nagranie

8 września 2025, 13:02
Źródło:
Reuters, elimparcial.com

Prawie 30 stopni Celsjusza wskażą termometry na południu Polski. Czego jeszcze spodziewać się w kolejnych 16 dniach w pogodzie? Autorską prognozę długoterminową na najbliższy czas przygotował nasz synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego się spodziewać.

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

Pogoda na 16 dni: w Polsce cieplej niż w Hiszpanii

7 września 2025, 12:45
Źródło:
tvnmeteo.pl

Do wschodniego wybrzeża Azji dotarła burza tropikalna Tapah, która przyniosła silny wiatr i ulewy. W chińskiej prowincji Guangdong ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób, a w Hongkongu zamknięto szkoły i wstrzymano większość transportu publicznego.

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

Burza tropikalna uderzyła. Ewakuacje, paraliż komunikacyjny

8 września 2025, 12:08
Źródło:
Reuters, Xinhua

Hipopotam na jeziorze Buyo w Wybrzeżu Kości Słoniowej zaatakował łódź, doprowadzając do jej zatopienia. Na pokładzie znajdowały się kobiety i dzieci. Większość pasażerów utonęła.

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

8 września 2025, 10:57
Źródło:
PAP, CBS News

W niedzielę mogliśmy podziwiać wyjątkowe zjawisko astronomiczne - zaćmienie Księżyca. Było ono widoczne w Polsce. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Srebrny Glob? Nie, czerwony

Srebrny Glob? Nie, czerwony

7 września 2025, 19:31
Aktualizacja: 8 września 2025, 7:16
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Niedźwiedź Okan z tureckiego ogrodu zoologicznego stał się bohaterem Internetu po tym, jak trafił do szpitala weterynaryjnego po najedzeniu się owoców. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które wykluczyły poważne problemy zdrowotne. Obecnie Okan czuje się dobrze, a opiekunowie ściśle kontrolują jego dietę, by zapobiec kolejnym problemom żołądkowym.

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

7 września 2025, 16:08
Źródło:
CNN

Surfer zginął na plaży w Sydney po ataku rekina. Mężczyzna został pogryziony przez zwierzę około 100 metrów od brzegu. Trwają poszukiwania osobnika, który miał spowodować wypadek. To drugi śmiertelny atak rekina w tym rejonie od ponad 60 lat.

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

Trwa obława na rekina, który zabił surfera

7 września 2025, 14:59
Źródło:
CNN

Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

7 września 2025, 11:49
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

Uszanki opanowały plażę San Carlos położoną w kalifornijskim mieście Monterey. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno zwierzętom, jak i odwiedzającym, zdecydowano o zamknięciu miejsca.

Uszanki opanowały popularną plażę

Uszanki opanowały popularną plażę

7 września 2025, 8:11
Źródło:
ENEX, ksbw.com

Chińscy naukowcy stworzyli rośliny, które są w stanie ładować się światłem słonecznym i świecić w ciemności przez kilka godzin. Badacze uważają, że mogą one w przyszłości zastąpić małe lampki ogrodowe.

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami

6 września 2025, 20:20
Źródło:
sciencedaily.com, CNN

W południowej Kalifornii wybuchł potężny pożar. Nazwano go Pyrite Fire. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, przez co władze podjęły decyzję o ewakuacji części mieszkańców.

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację

6 września 2025, 16:51
Źródło:
Los Angeles Times, CBS News

Monsunowe ulewy spowodowały powodzie w północnych Indiach, które w ostatnich dniach zabiły kilkadziesiąt osób. Władze były zmuszone relokować tysiące mieszkańców, a wielu lokalnych rolników straciło plony i dobytek życia.

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"

6 września 2025, 13:15
Źródło:
The Guardian, The Hindu, Reuters

Japonia zmaga się ze skutkami tajfunu Peipah, który we wtorek nawiedził kraj. Żywioł, który obecnie jest już burzą tropikalną, uszkodził wiele budynków i ranił ponad 20 osób, w tym niektóre poważnie.

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki

6 września 2025, 12:04
Źródło:
Reuters, NHK

Burze przetaczały się w piątek nad Polską. Jak przekazali strażacy, w całym kraju przeprowadzono 480 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Od naszych czytelników otrzymaliśmy materiały z załamania pogody.

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad 400 interwencji po burzach

5 września 2025, 17:47
Aktualizacja: 6 września 2025, 7:24
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP

Holenderscy naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia - w ich kraju wyładowania atmosferyczne są odwrócone do góry nogami w porównaniu do wielu innych części świata. Teraz próbują się dowiedzieć, dlaczego tak jest.

W tym kraju pioruny biją na odwrót

W tym kraju pioruny biją na odwrót

6 września 2025, 11:09
Źródło:
ENEX, NOS