Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?

W środę czeka nas ciepły i przeważnie pogodny dzień. Prognozy wskazują jednak, że taka aura nie utrzyma się długo. Do Polski powrócą ciągłe i lokalnie intensywne opady deszczu, miejscami temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę Polska znajdzie się pomiędzy atlantyckim niżami, próbującymi wraz z systemami frontów atmosferycznych przedostać się w nasz rejon, a silnym, stacjonarnym wyżem rosyjskim, jeszcze skutecznie blokującym zachodnią cyrkulację.

- Z kierunków południowych napływać będzie do nas ciepłe powietrze, którego obszarem źródłowym jest głównie Morze Śródziemne. Dodatkowo nad krańce północno-wschodnie dopłynie wilgotne powietrze z rejonu Morza Czarnego i właśnie dlatego w tym rejonie możliwe są opady - powiedział ekspert.

W drugiej części dnia zobaczymy pierwsze oznaki przebudowy pola barycznego. Wyż rosyjski ustępować będzie zbliżającej się od zachodu strefie pofalowanego frontu chłodnego wraz z niewielkimi obszarowo ośrodkami niżowymi, z których szczególnie istotny dla nas będzie ten o rodowodzie śródziemnomorskim. Wszyscy już intuicyjnie wiemy, że tego typu niże są bardzo aktywne opadowo.

Kiedy przyjdzie załamanie pogody?

Wspomniany wyżej niż śródziemnomorski spowoduje załamanie pogody w Polsce już w nocy ze środy na czwartek, obejmując systemem frontów atmosferycznych południowo-zachodnią połowę kraju. Opady będą ciągłe, umiarkowane i intensywne, a ich sumy mogą wynieść do 20-40 l/mkw. w ciągu 12 godzin.

- W czwartek deszczowo będzie już w całym kraju, a najwyższe sumy opadowe, do 20-40 litrów na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin, obejmą północno-wschodnią połowę Polski. Czekają nas duże skoki ciśnienia. Początkowo będzie ono bardzo szybko spadać, a następnie gwałtownie rosnąć - dodał Wakszyński.

Pomimo dominacji ośrodków niżowych w drugiej części tygodnia, nic nie wskazuje na trwałe ochłodzenie. Jedynie przejściowo przy opadach temperatura nieznacznie spadnie do 19-18 st. C. Pierwsza połowa września zapowiada się więc pod względem temperatury wyraźnie powyżej normy wieloletniej.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na drugą część tygodnia

W środę w przeważającej części kraju dominować będzie pogodna aura z zachmurzeniem umiarkowanym, głównie przez chmury kłębiaste. Jedynie na północnym wschodzie okresowo pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. W rejonie Suwalszczyzny nie można wykluczyć wystąpienia burzy, ale jest to niewielkie prawdopodobieństwo. W godzinach wieczornych od południowego zachodu zaznaczy się stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a na krańcach południowo-zachodnich - całkowitego przez chmury przedfrontowe. W konsekwencji przelotny deszcz wystąpi tylko na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach w całym kraju zobaczymy 22-25 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a na północnym wschodzie - okresami dość silny.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu. W północno-wschodniej połowie kraju opady będą ciągłe, okresami intensywne (do 20-40 l/mkw. w ciągu 12 godzin), w pozostałej części będą mieć charakter przelotny. Temperatura maksymalna wyniesie 19-22 st. C w całej Polsce Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny (30-50km/h). Lokalnie, szczególnie na północnym wschodzie powieje silniej, bo w porywach do 60-70 km/h.

W piątek na niebie zobaczymy zachmurzenie przeważnie duże i umiarkowane. Przelotne opady deszczu wystąpią na północy i wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 20-21 st. C na północy do 22-23 st. C w pozostałej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na weekend

Pierwszy dzień weekendu, czyli sobota, przyniesie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu w centrum i na wschodzie, a na zachodzie - pogodną aurę z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry wskażą maksymalnie 21-23 st. C w całym kraju. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie słaby, okresami umiarkowany.

W niedzielę dominować będzie pogoda pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. W całym kraju wystąpią opady deszczu o zmiennej intensywności. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19-22 st. C. Wiatr, wiejący z kierunków zmiennych, będzie słaby, okresami umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl