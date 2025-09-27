Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy z piątku na sobotę oraz o poranku w części regionów było naprawdę nieprzyjemnie ze względu na niską temperaturę powietrza.

Najniższą wartość, jaką zanotowano, było -1,2 stopnia Celsjusza w mazowieckich Kozienicach - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). -0,4 stopnia pokazały termometry w Siedlcach. Lekki mróz pojawił się też m.in. w Białymstoku.

Na "drugim biegunie" znajdował się śląski Racibórz z temperaturą minimalną 10,6 st. C.

Przy gruncie jeszcze zimniej

Jeszcze niższą temperaturę odnotowano przy gruncie. W Kozienicach na wysokości pięciu centymetrów temperatura minimalna wyniosła -4 st. Trochę cieplej, bo -2 lub -3 stopnie było w Siedlcach, Ostrołęce, Białymstoku czy Suwałkach.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu nadchodzącej nocy w rejonie Mazowsza i Ziemi Świętokrzyskiej także może być zimno. Następne dwie-trzy kolejne noce powinny być już pozbawione przymrozków.

