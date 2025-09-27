Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pogoda w Polsce w sobotę 27.09. Było zimno. Tu chwycił mróz

Przymrozki, mróz, szron
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Za nami kolejna chłodna, a miejscami mroźna noc, a także poranek. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) miejscami temperatura spadła poniżej -1 stopnia Celsjusza.

W nocy z piątku na sobotę oraz o poranku w części regionów było naprawdę nieprzyjemnie ze względu na niską temperaturę powietrza.

Najniższą wartość, jaką zanotowano, było -1,2 stopnia Celsjusza w mazowieckich Kozienicach - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). -0,4 stopnia pokazały termometry w Siedlcach. Lekki mróz pojawił się też m.in. w Białymstoku.

Na "drugim biegunie" znajdował się śląski Racibórz z temperaturą minimalną 10,6 st. C.

Temperatura minimalna powietrza (26/27.09)
Temperatura minimalna powietrza (26/27.09)
Źródło: cmm.imgw.pl

Przy gruncie jeszcze zimniej

Jeszcze niższą temperaturę odnotowano przy gruncie. W Kozienicach na wysokości pięciu centymetrów temperatura minimalna wyniosła -4 st. Trochę cieplej, bo -2 lub -3 stopnie było w Siedlcach, Ostrołęce, Białymstoku czy Suwałkach.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu nadchodzącej nocy w rejonie Mazowsza i Ziemi Świętokrzyskiej także może być zimno. Następne dwie-trzy kolejne noce powinny być już pozbawione przymrozków.

Temperatura minimalna przy gruncie (26/27.09)
Temperatura minimalna przy gruncie (26/27.09)
Źródło: cmm.imgw.pl

Autorka/Autor: dd

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
IMGW
Czytaj także:
Burza Bualoi na Filipinach
Przyszła tuż po supertajfunie. Nowy bilans ofiar
Świat
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
Świat
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
Świat
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
Prognoza
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
Świat
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
Nauka
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
Prognoza
Błękitny Nil w Chartumie
Sudan pod wodą? Poziom Nilu Błękitnego przekracza stan alarmowy
Świat
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
Prognoza
Pogoda w lutym
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
Arleta Unton-Pyziołek
Azory przed uderzeniem cyklonu Gabrielle
Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii
Świat
Bolid nad Wielkopolską
Kule światła mknęły nad Polską
Polska
Rekiny
Gody rekinów. Wyjątkowe nagranie
Świat
Miasteczko Guangfu po przejściu tajfunu Ragasa
Pod masą błota mogą być zaginieni. "Ich ciała zostały porwane przez powódź"
Świat
Miejscami będzie pogodnie
Wiele słonecznych miejsc, do 18 stopni
Prognoza
Komar tygrysi (Aedes albopictus)
Alert przed komarami. Mogą roznosić dengę   
Świat
Dokarmianie ptaków - karmnik
Jak dokarmiać ptaki?
Polska
Przymrozek, jesień
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Dwie burze na zdjęciu satelitarnym
Niespokojnie na Atlantyku. USA i Karaiby zagrożone
Świat
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
Świat
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
Prognoza
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
Pogoda
Rzeka Ganges
Ganges wysycha w zastraszającym tempie
Świat
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
Świat
Szwajcarski "umierający lodowiec"
"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia
Świat
Zimno, przymrozki, mróz, niska temperatura
-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata
Pogoda
Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa
"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"
Świat
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli
Świat
Pogoda na 5 dni
Niewiele chmur, ale też i stopni na termometrach
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica