Lej kondensacyjny nad Kołobrzegiem

Nad Kołobrzegiem pojawił się lej kondensacyjny. Zjawisko było widoczne przez kilka minut i uchwycono je na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy sobotnie zdjęcia z Kołobrzegu (województwo zachodniopomorskie), na których uwieczniono powstający lej kondensacyjny. Autor zdjęć przekazał, że zjawisko pozostawało widoczne na niebie przez pięć-sześć minut około godziny 13.

Jak wskazał nasz synoptyk Damian Zdonek, lej kondensacyjny powstał, gdy w okolicy przechodziła strefa frontowa, w którą wbudowane były chmury kłębiasto-deszczowe. W wyniku jej przejścia wilgotność powietrza była bardzo duża, a poziom kondensacji - niski.

Czym jest lej kondensacyjny?

Lej kondensacyjny to wirujący słup chmur w kształcie leja, który tworzy się pod podstawą chmury burzowej - najczęściej kłębiasto-deszczowej - na skutek kondensacji pary wodnej wokół osi wirowania powietrza.

Zjawisko to przypomina odwrócony stożek i nie dotyka ziemi ani powierzchni wody - w przeciwieństwie do trąby powietrznej. Powstaje przy dużej wilgotności powietrza, gdy gwałtownie ochładza się ono i zaczyna obracać, tworząc widoczny lej na niebie.

