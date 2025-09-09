Gdzie jest burza? Zaczęło grzmieć. Punktowo mocno pada

Gdzie jest burza? We wtorek 9.09 grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.
Jak przekazał ok. 14.30 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Polsce pojawiają się burze związane z obecnością tzw. górnego niżu nad wschodnią częścią Polski, rozwijające się na lokalnych, niewielkich liniach zbieżności wiatru. Zjawiska przemieszczają się powoli w kierunku północno-zachodnim.
Aktualnie burze występują w formie niewielkich obszarowo i dobrze izolowanych pojedynczych komórek burzowych, dających krótkotrwały intensywniejszy opad deszczu. W kolejnych godzinach burz może być nieco więcej, również ich aktywność powinna wzrosnąć.
Gdzie jest burza?
Aktualnie grzmi w województwie lubelskim w okolicach miast i miejscowości: Łomazy, Sosnówka, Tuczna.
Wyładowaniom towarzyszą silne i punktowo ulewne opady deszczu, najczęściej krótkotrwałe do 8-12 l/mkw. w ciągu godziny oraz porywy wiatru do 40-60km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock