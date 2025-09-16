Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać

Jak przekazała przed godziną 8 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad południowo-wschodnimi i wschodnimi regionami kraju przemieszcza się chłodny front związany z niżem Zack znad Skandynawii. Front jest pchany przez masy powietrza polarnego. Towarzyszą mu kłębiące się chmury, deszcz i burze. Aktywność wyładowań atmosferycznych jednak słabnie.
Gdzie jest burza
Obecnie grzmi w województwach:
- małopolskim, w okolicach Krynicy-Zdrój. Burze zmierzają na wschód w kierunku Bieszczad;
- lubelskim, w rejonie miasta Chełm. Burze przesuwają się w stronę granicy;
- warmińsko-mazurskim, w rejonie Szczytna, Pasymia, Barczewa, Biskupca. Burze idą w kierunku miast: Ruciane Nida, Mrągowo, Mikołajki.
Burze są umiarkowane. Suma towarzyszących im opadów deszczu wynosi do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach powiewa z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock