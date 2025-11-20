Alert RCB trafił do kolejnych osób. "Śledź komunikaty pogodowe"

Prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz o opadach śniegu w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.11) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe". - takiego SMS-a wysłano w piątek rano do odbiorców przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego (województwo małopolskie).

Wcześniej, w czwartek, SMS-a o tej samej treści otrzymali odbiorcy przebywający w powiatach:

gorlickim (województwo małopolskie);

bieszczadzkim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, sanockim (województwo podkarpackie).

Co zrobić, aby nie dopuścić do odmrożeń

Jak podaje RCB, aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu należy:

ubierać się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planuje się dłuższe przebywanie na dworze, należy ubrać się warstwowo. Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia;

nosić odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami;

nosić ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniająco czoło i uszy;

nie zasłaniać twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń;

przed wyjściem na mróz warto posmarować odkryte części ciała (policzki, noc, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną - szczególnie dotyczy to dzieci;

nie stać nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna być zimno, warto podskakiwać, tupać, rozcierać dłonie itp.,

nie spożywać na zimnie alkoholu, bo sprzyja on wychładzaniu organizmu.

Reporter TVN24 Maciej Stasiński na zaśnieżonym Podhalu Źródło: TVN24

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB