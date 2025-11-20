Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB trafił do kolejnych osób. "Śledź komunikaty pogodowe"

Opady śniegu w Cisowej na Podkarpaciu
Prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz o opadach śniegu w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło w czwartek południowe regiony kraju przed obfitymi opadami śniegu. W piątek SMS-a otrzymali kolejni odbiorcy. Eksperci apelują o zachowanie ostrożności.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.11) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe". - takiego SMS-a wysłano w piątek rano do odbiorców przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego (województwo małopolskie).

Wcześniej, w czwartek, SMS-a o tej samej treści otrzymali odbiorcy przebywający w powiatach:

  • gorlickim (województwo małopolskie);
  • bieszczadzkim, jasielskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, sanockim (województwo podkarpackie).

Co zrobić, aby nie dopuścić do odmrożeń

Jak podaje RCB, aby nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu należy:

  • ubierać się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planuje się dłuższe przebywanie na dworze, należy ubrać się warstwowo. Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia;
  • nosić odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania palcami;
  • nosić ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniająco czoło i uszy;
  • nie zasłaniać twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może przyspieszyć powstawanie odmrożeń;
  • przed wyjściem na mróz warto posmarować odkryte części ciała (policzki, noc, brodę) kremem ochronnym lub wazeliną - szczególnie dotyczy to dzieci;
  • nie stać nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna być zimno, warto podskakiwać, tupać, rozcierać dłonie itp., 
  • nie spożywać na zimnie alkoholu, bo sprzyja on wychładzaniu organizmu. 
Klatka kluczowa-40983
Reporter TVN24 Maciej Stasiński na zaśnieżonym Podhalu
Źródło: TVN24

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB
Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie

Prognoza

Autorka/Autor: anw,kp

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
TAGI:
Śniegpogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Część Polski pod grubą warstwą śniegu. Zdjęcia
Polska
Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza
Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
Prognoza
Śnieg, zima, opady, zimno
Tu śnieg może powodować duże utrudnienia
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem
Będzie sypał śnieg, miejscami intensywnie
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Pradawna czarna dziura. "To odkrycie jest naprawdę niezwykłe"
Nauka
Zapowiada się mroźna noc
Nocą ściśnie mróz, w dzień wystąpią zimowe opady
Prognoza
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Ponad pół miliona domów bez prądu. Rośnie bilans ofiar
Świat
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia
Prognoza
szwecja snieg
Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju
Świat
Rodzina neandertalczyków - wizja artysty
Z kim całował się Neandertalczyk?
Świat
Indonezyjska wioska Sumbersari pokryta popiołem po erupcji wulkanu
Gorące gazy, popiół i okruchy skalne utworzyły lawinę
Świat
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
Świat
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
Ciekawostki
snieg deszcz shutterstock_1146451535_1
Będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Warto założyć ciepłe ubrania
Prognoza
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
Nauka
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
Świat
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
Prognoza
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Prognoza
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Prognoza
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Prognoza
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica