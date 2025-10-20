To może być sposób na przewidzenie erupcji Etny

Erupcja Etny Źródło: Reuters

Etna to najwyższy i jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie. Położona jest na włoskiej Sycylii. Jej wysokość wynosi 3357 metrów nad poziomem morza. Aktywność tego wulkanu jest dokumentowana od przeszło 2700 lat.

Naukowcy z Krajowego Instytutu Geochemii i Wulkanologii (INGV) opracowali metodę monitorowania ruchów magmy pod Etną. Zdaniem ekspertów, może ona pomóc przewidywać wcześniej przyszłe erupcję tego włoskiego wulkanu. Artykuł na ten temat został opublikowany 8 października w czasopiśmie "Science Advances".

Parametr b i przewidywania przyszłych erupcji

Badacze z INGV przeanalizowali parametr zwany wartością b. To stosunek trzęsień ziemi o małej magnitudzie do trzęsień o dużej magnitudzie w danym miejscu skorupy ziemskiej. Wartość ta może się zmieniać wraz z przesuwaniem się magmy w skorupie ziemskiej w kierunku szczytu wulkanu.

"Zmiany wartości parametru b w czasie odzwierciedlają zmiany naprężeń jakie zachodzą wewnątrz wulkanu" - napisał w e-mailu do Live Science główny autor badania Marco Firetto Carlino, geofizyk z INGV. "Przesuwanie się magmy w skorupie ziemskiej powoduje zmiany naprężeń, dlatego uważamy, że śledzenie wartości współczynnika b może pomóc przewidzieć przyszłe erupcje" - dodał.

Parametr b jest znany naukowcom od lat. Eksperci z INGV zaktualizowali model statystyczny o nowe dane dotyczące aktywności sejsmicznej rejonu Etny z lat 2005-2024. Tak udało im się odkryć bardzo silne powiązanie między wartością b a aktywnością tego włoskiego wulkanu.

W miejscach, gdzie aktywnie gromadzi się magma, wartości parametru b są wyższe niż w obszarach bardziej stabilnych. - Dzieje się tak, ponieważ w strefach aktywnych występuje więcej małych trzęsień ziemi niż dużych - tłumaczył Marco Firetto Carlino. - Z kolei rejony skorupy ziemskiej, które są bardziej stabilne, zazwyczaj doświadczają silniejszych trzęsień ziemi, ponieważ do "rozbicia" skały potrzeba większej siły - dodał.