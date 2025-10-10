Logo TVN24
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku

Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Odkryto skamieniałość "smoka"
Źródło: National Museums Scotland
Naukowcy zidentyfikowali nowy gatunek ichtiozaura, który zyskał miano "mieczowego smoka". Choć jego szkielet znaleziono już ponad 20 lat temu, dopiero teraz udało się go dokładnie zbadać. Co ciekawe, szczątki skrywały także resztki ostatniego posiłku gada.

W 2001 roku poszukiwacz skamieniałości Chris Moore na wzgórzu Golden Cap w Dorset w Anglii odkrył niemal kompletny szkielet ichtiozaura - prehistorycznego gada morskiego. Znalezisko trafiło do Royal Ontario Museum w Toronto w Kanadzie, stając się częścią obszernej kolekcji ichtiozaurów.

Nowy gatunek ichtiozaura

Dopiero niedawno naukowcy dokładnie przeanalizowali szkielet i stwierdzili, że należy on do nowego gatunku. Nadali mu nazwę Xiphodracon goldencapensis. Swoje znalezisko opisali w czasopiśmie "Papers in Paleontology".

- Długo i intensywnie zastanawiałem się nad nazwą. Xiphodracon oznacza mieczowego smoka, co nawiązuje do wydłużonego niczym miecz pyska, a także do faktu, że ichtiozaury od około 200 lat są nazywane smokami morskimi - powiedział Dean Lomax, ekspert od ichtiozaurów i współautor badania.

Szkielet obejmuje czaszkę z ogromnym oczodołem i długim pyskiem. Badacze twierdzą, że zwierzę miało około trzech metrów długości i żywiło się rybami i kałamarnicami - szczątki noszą nawet ślady jego ostatniego posiłku. Na czaszce naukowcy zauważyli ślady, które wskazują na to, że "mieczowy smok" mógł zostać zabity przez ugryzienie w głowę, prawdopodobnie zadane przez znacznie większy gatunek ichtiozaura.

Nowy gatunek ichtiozaura w całej okazałości
Nowy gatunek ichtiozaura w całej okazałości
Źródło: dr Dean Lomax

Znalezisko wypełnia lukę

Naukowcy sądzą, że Xiphodracon goldencapensis pływał w morzach około 185 milionów lat temu. To okres, z którego odnaleziono bardzo niewiele skamieniałości ichtiozaurów.

- W tym czasie ichtiozaury były niezwykle rzadkie, a Xiphodracon jest najbardziej kompletnym okazem z tego okresu, jaki kiedykolwiek znaleziono, co pomaga wypełnić lukę. To brakujący element układanki w ewolucji ichtiozaurów - wyjaśnił Lomax.

Wybrzeże Dorset znane jest ze znalezisk ichtiozaurów. Pierwszych odkryć ich pozostałości w tym miejscu dokonała Mary Anning już na początku XIX wieku. Część wybrzeża Dorset, znana jako Jurassic Coast, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Autorka/Autor: kp

Źródło: BBC, manchester.ac.uk

Źródło zdjęcia głównego: dr Dean Lomax

