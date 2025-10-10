Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku

Odkryto skamieniałość "smoka" Źródło: National Museums Scotland

W 2001 roku poszukiwacz skamieniałości Chris Moore na wzgórzu Golden Cap w Dorset w Anglii odkrył niemal kompletny szkielet ichtiozaura - prehistorycznego gada morskiego. Znalezisko trafiło do Royal Ontario Museum w Toronto w Kanadzie, stając się częścią obszernej kolekcji ichtiozaurów.

Nowy gatunek ichtiozaura

Dopiero niedawno naukowcy dokładnie przeanalizowali szkielet i stwierdzili, że należy on do nowego gatunku. Nadali mu nazwę Xiphodracon goldencapensis. Swoje znalezisko opisali w czasopiśmie "Papers in Paleontology".

- Długo i intensywnie zastanawiałem się nad nazwą. Xiphodracon oznacza mieczowego smoka, co nawiązuje do wydłużonego niczym miecz pyska, a także do faktu, że ichtiozaury od około 200 lat są nazywane smokami morskimi - powiedział Dean Lomax, ekspert od ichtiozaurów i współautor badania.

Szkielet obejmuje czaszkę z ogromnym oczodołem i długim pyskiem. Badacze twierdzą, że zwierzę miało około trzech metrów długości i żywiło się rybami i kałamarnicami - szczątki noszą nawet ślady jego ostatniego posiłku. Na czaszce naukowcy zauważyli ślady, które wskazują na to, że "mieczowy smok" mógł zostać zabity przez ugryzienie w głowę, prawdopodobnie zadane przez znacznie większy gatunek ichtiozaura.

Nowy gatunek ichtiozaura w całej okazałości Źródło: dr Dean Lomax

Znalezisko wypełnia lukę

Naukowcy sądzą, że Xiphodracon goldencapensis pływał w morzach około 185 milionów lat temu. To okres, z którego odnaleziono bardzo niewiele skamieniałości ichtiozaurów.

- W tym czasie ichtiozaury były niezwykle rzadkie, a Xiphodracon jest najbardziej kompletnym okazem z tego okresu, jaki kiedykolwiek znaleziono, co pomaga wypełnić lukę. To brakujący element układanki w ewolucji ichtiozaurów - wyjaśnił Lomax.

Wybrzeże Dorset znane jest ze znalezisk ichtiozaurów. Pierwszych odkryć ich pozostałości w tym miejscu dokonała Mary Anning już na początku XIX wieku. Część wybrzeża Dorset, znana jako Jurassic Coast, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.