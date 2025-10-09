Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro

Likaony pstre to zwierzęta zagrożone wyginięciem Źródło: Shutterstock

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) to założona w 1948 roku pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Skupia ona ponad 80 państw, oraz ponad 1300 organizacji rządowych i pozarządowych. Co cztery lata IUCN organizuje międzynarodowy kongres, na którym omawiane są problemy naturalnego środowiska.

W tym roku wydarzenie odbywa się w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tysiące naukowców będą dyskutować między innymi o: zwiększaniu skali działań na rzecz ochrony środowiska, czy ograniczeniu ryzyka przekroczenia progu klimatycznego.

Aktualizacja "czerwonej listy" gatunków

Jednym z głównych zadań IUCN jest publikacja międzynarodowej "czerwonej księgi" zawierającej listę gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Są one oceniane według pięciu kryteriów opartych na zasięgu geograficznym, liczebności populacji oraz spadku/wzroście populacji, a także na analizie prawdopodobieństwa wyginięcia. Dokument jest aktualizowany, co najmniej dwa razy w roku. Jak poinformowano, w tym roku nowa lista gatunków zagrożonych zostanie opublikowana w piątek 10 października.

Według naukowego panelu ekspertów ONZ ds. różnorodności biologicznej (IPBES) w ciągu ostatnich 30-50 lat różnorodność biologiczna zmniejszała się co dekadę.