Zbliżając się do Słońca gwałtownie jaśniała. Ta kometa zaskakuje

|
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Kometa 3I/ATLAS nie przestaje zaskakiwać naukowców. Przybysz spoza naszego Układu Słonecznego przeleciał niedawno bardzo blisko Słońca. Zbliżając się do naszej gwiazdy obiekt gwałtownie jaśniał. Eksperci mają pewne hipotezy, które mogą wyjaśnić przyczyny tej nietypowej aktywności.

Obiekt 3I/ATLAS został po raz pierwszy zauważony 1 lipca bieżącego roku. To trzecia zarejestrowana przez astronomów kometa międzygwiezdna. W ostatnich latach nasz Układ Słoneczny odwiedziły obiekty 1I/ʻOumuamua i 2I/Borisov. Uwagę naukowców zwróciła oszałamiająca prędkość 3I/ATLAS - ponad 210 tysięcy kilometrów na godzinę - jaką poruszała się po niezwykle płaskiej trajektorii. Nietypowe cechy sprawiły, że część osób nawet przypuszczała, że mamy do czynienia ze statkiem obcych.

Pierwsze obserwacje komety 3I/ATLAS
Pierwsze obserwacje komety 3I/ATLAS
Źródło: NASA/James Webb Space Telescope

Kometa 3I/ATLAS. Zbliżając się do Słońca stawała się coraz jaśniejsza

Qicheng Zhang i Karl Battams opisali w artykule opublikowanym pod koniec października, że w miarę zbliżania się komety do Słońca, jej jasność gwałtownie rosła. Obiekt był tak jasny, że ciężko było go obserwować za pomocą ziemskiego teleskopu. Jak tłumaczą eksperci, komety zwykle jaśnieją stopniowo, w miarę nagrzewania się ich powierzchni. Tak jednak nie było w przypadku 3I/ATLAS. Ona zbliżając się do Słońca jaśniała błyskawicznie.

Ponadto przelatująca kometa była niebieska, co również zaskoczyło naukowców, ponieważ obiekty te zazwyczaj są koloru czerwonego ze względu na pył odbijający światło słoneczne.

Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Dlaczego tak gwałtownie jaśniała?

Autorzy publikacji nie są pewni, dlaczego kometa tak gwałtownie jaśniała. W artykule piszą o kilku możliwych przyczynach. Po pierwsze jej rozjaśnienie mogło być spowodowane przez potężny napływ gazu wydobywającego się z komety. Potwierdza to fakt, że światło gazu było niebieskie i wystarczająco silne, aby zagłuszyć odbicie pyłu. Kolor ten jest charakterystyczną oznaką intensywnego świecenia się cząsteczek (takich jak węgiel) pod wpływem ciepła słonecznego.

Inną przyczyną może być unikalna budowa komety 3I/ATLAS. Naukowcy odkryli, że jej skład chemiczny różni się od składu komet w naszym Układzie Słonecznym. Na przykład, występuje w niej wyższa zawartość dwutlenku węgla, a także więcej substancji lotnych (to grupa pierwiastków i związków chemicznych, które łatwo odparowują) i nietypowe metale.

Możemy jeszcze nie mieć ostatecznych odpowiedzi, ale pojawią się inne możliwości zbadania tej niezwykłej komety. W miarę jak będzie się ona oddalać od Słońca, teleskopy naziemne będą mogły ją lepiej zbadać.

Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była

Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była

Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego

Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego

Świat

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Phys

Źródło zdjęcia głównego: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)

Kosmos
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
