Zbliżając się do Słońca gwałtownie jaśniała. Ta kometa zaskakuje

Obiekt 3I/ATLAS został po raz pierwszy zauważony 1 lipca bieżącego roku. To trzecia zarejestrowana przez astronomów kometa międzygwiezdna. W ostatnich latach nasz Układ Słoneczny odwiedziły obiekty 1I/ʻOumuamua i 2I/Borisov. Uwagę naukowców zwróciła oszałamiająca prędkość 3I/ATLAS - ponad 210 tysięcy kilometrów na godzinę - jaką poruszała się po niezwykle płaskiej trajektorii. Nietypowe cechy sprawiły, że część osób nawet przypuszczała, że mamy do czynienia ze statkiem obcych.

Qicheng Zhang i Karl Battams opisali w artykule opublikowanym pod koniec października, że w miarę zbliżania się komety do Słońca, jej jasność gwałtownie rosła. Obiekt był tak jasny, że ciężko było go obserwować za pomocą ziemskiego teleskopu. Jak tłumaczą eksperci, komety zwykle jaśnieją stopniowo, w miarę nagrzewania się ich powierzchni. Tak jednak nie było w przypadku 3I/ATLAS. Ona zbliżając się do Słońca jaśniała błyskawicznie.

Ponadto przelatująca kometa była niebieska, co również zaskoczyło naukowców, ponieważ obiekty te zazwyczaj są koloru czerwonego ze względu na pył odbijający światło słoneczne.

Autorzy publikacji nie są pewni, dlaczego kometa tak gwałtownie jaśniała. W artykule piszą o kilku możliwych przyczynach. Po pierwsze jej rozjaśnienie mogło być spowodowane przez potężny napływ gazu wydobywającego się z komety. Potwierdza to fakt, że światło gazu było niebieskie i wystarczająco silne, aby zagłuszyć odbicie pyłu. Kolor ten jest charakterystyczną oznaką intensywnego świecenia się cząsteczek (takich jak węgiel) pod wpływem ciepła słonecznego.

Inną przyczyną może być unikalna budowa komety 3I/ATLAS. Naukowcy odkryli, że jej skład chemiczny różni się od składu komet w naszym Układzie Słonecznym. Na przykład, występuje w niej wyższa zawartość dwutlenku węgla, a także więcej substancji lotnych (to grupa pierwiastków i związków chemicznych, które łatwo odparowują) i nietypowe metale.

Możemy jeszcze nie mieć ostatecznych odpowiedzi, ale pojawią się inne możliwości zbadania tej niezwykłej komety. W miarę jak będzie się ona oddalać od Słońca, teleskopy naziemne będą mogły ją lepiej zbadać.