Zebrali szczątki owadów z szyb autobusów. Odkryli rzadkie gatunki

|
Komar
Muszki owocówki
Źródło: tvnmeteo.pl
Austriaccy badacze opracowali nowatorską metodę badania populacji owadów. Wykorzystali w niej autobusy miejskie. Ich strategia przyniosła ciekawe rezultaty.

Owady pełnią wiele ważnych funkcji w środowisku. Gatunki latające odpowiadają za około 80 procent zapyleń roślin. Niektóre gatunki, takie jak biedronki, regulują populację szkodników. Jednocześnie owady tworzą ważne ogniwo w łańcuchu pokarmowym, dostarczając pożywienia innym zwierzętom. Z powodu działalności człowieka i zmieniających się warunków środowiskowych, ich liczebność systematycznie maleje.

Zbierają szczątki owadów z masek autobusów

Na ciekawą metodę badania populacji owadów wpadli austriaccy naukowcy z Uniwersytetu Leopolda i Franciszka w Innsbrucku. Jak poinformowała w czwartek uczelnia, badacze wykorzystują szczątki pobrane z przednich szyb oraz masek autobusów miejskich. Następnie poddają zebrane próbki badaniom DNA, aby określić gatunek odnalezionego owada. Naukowcy zwrócili uwagę na liczne zalety tej metody.

- Nowe podejście oszczędza czas i środki finansowe. Wykorzystując analizę DNA, oceniamy tak zwane śmiertelne wypadki drogowe, czyli owady złapane na szybach autobusów w ruchu drogowym. W ten sposób monitoring nie powoduje dodatkowych zgonów owadów - wyjaśnił profesor Michael Traugott, główny autor badania.

Zmiany w populacji owadów w zależności od pory roku

Badacze pobierali próbki przy wykorzystaniu nowej metody w okresie od kwietnia do września 2024 roku. Ich wysiłki przyniosły już pierwsze rezultaty - na terenie czterech krajów związkowych udało im się zidentyfikować aż 3455 gatunków owadów. Ustalili, że najliczniej reprezentowanymi wśród nich są muchówki - stwierdzono 1900 gatunków. Co ciekawe, na szybach znaleźli także szczątki owadów, które nie potrafią latać, takich jak pająki.

Dodatkowo naukowcy odkryli, że populacja owadów na terenie Austrii różni się nie tylko ze względu na region, ale też na porę roku. W Tyrolu i Karyntii bioróżnorodność jest największa w środku lata, natomiast w Górnej i Dolnej Austrii - wiosną i wczesnym latem. Zdaniem Marjany Ljubisavljevic, koordynatorki projektu, różnice te wynikają przede wszystkim z wysokości tych regionów nad poziomem morza.

Wśród owadów znalezionych przez austriackich naukowców najwięcej było muchówek
Wśród owadów znalezionych przez austriackich naukowców najwięcej było muchówek
Źródło: Shutterstock

Obserwacja gatunków rzadkich i inwazyjnych

Dzięki monitoringowi z wykorzystaniem miejskich autobusów naukowcy zidentyfikowali również wiele mniej popularnych gatunków. W Tyrolu znaleźli szczątki napierśnicy krótkoskrzydłej (łac. Arcyptera microptera). Ostatni raz ten owad z rodziny szarańczowatych został zaobserwowany w Austrii w latach 60. XX wieku.

Badacze stwierdzili także także obecność gatunków inwazyjnych, takich jak tarczówka marmurkowata (Halyomorpha halys) i muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii). Naukowcy zwracają uwagę, że ich badania pozwalają również na wykrywanie potencjalnych roznosicieli chorób, takich jak komary. Może to pomóc we wczesnym wykrywaniu zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Obecnie monitoring populacji owadów z wykorzystaniem miejskich autobusów jest prowadzony w czterech krajach związkowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku chcą, by w przyszłości był on realizowany na terenie całej Austrii. Ich zdaniem jest to szczególnie ważne w obliczu antropogenicznych zmian klimatu i kryzysu bioróżnorodności.

Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt

Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt

"Zagłada owadów" w turystycznym raju

"Zagłada owadów" w turystycznym raju

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, uibk.ac.at, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

owadyBadania naukoweAustria
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica