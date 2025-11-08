Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach

|
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Biblia, która zagubiła się podczas huraganu, który przeszedł przez amerykański stan Pensylwania, odnalazła się po ponad 20 latach. Nieoczekiwanie w swoim ekwipunku zauważył ją jeden ze strażaków ochotników.

W 1997 roku Amanda Clotz, mieszkanka Pensylwanii, otrzymała Biblię od swojego wujka Jima, który został adoptowany przez pradziadków Amandy i stał się częścią rodziny. Dla niej samej był jak ojciec.

- Myślę, że miałam dziewięć lat, kiedy on mi ją dał, ale niewiele pamiętam. Tylko to, że w pewnym momencie ją miałam - powiedziała Amanda.

Biblia zgubiła się jednak w 2004 roku, gdy Pensylwanię nawiedził huragan Ivan, który zniszczył wiele budynków, w tym dom Amandy. Stał on w miejscu, w którym obecnie znajduje się parking. Nieopodal siedzibę mają miejscowa policja i straż pożarna.

Cudownie odnaleziona Biblia

Po ponad 20 latach okazało się, że Biblia wcale nie przepadła. W środę Oakdale Hose Company, ochotnicza straż pożarna z hrabstwa Allegheny na przedmieściach Pittsburgha, poinformowała w mediach społecznościowych, że podczas przeglądania swojego sprzętu ratowniczego jeden z jej strażaków znalazł coś, czego nie rozpoznał.

- Regularnie sprawdzamy kieszenie i cały ekwipunek, żeby mieć pewność, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. A on (strażak - red.) po prostu podszedł i powiedział: "hej, to nie jest moje, nie mam pojęcia, skąd się wzięło w mojej kurtce" - powiedział Jim Snatchko, komendant Oakdale Hose Company.

Strażak znalazł małą, zieloną portmonetkę. Komendant otworzył ją z nadzieją, że znajdzie w niej dokument tożsamości lub coś, co pozwoli zidentyfikować właściciela. Zamiast tego ujrzał małą, kieszonkową Biblię z inskrypcją i datą 12 maja 1997 roku.

Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Ta dziewczyna ma anioła stróża"

Komendant i jego żona przeszukali internet, co doprowadziło ich do byłej mieszkanki Oakdale, Amandy Clotz. Znaleźli jej numer telefonu, skontaktowali się z nią i powiedzieli o znalezisku. Amanda dokładnie opisała Biblię - okazało się, że to ten sam egzemplarz, który dostała od wujka.

Jak przyznała, fakt, że Biblia znalazła się w czyjejś kieszeni po 20 latach, i to w bardzo dobrym stanie, jest cudem. Całej sytuacji nie dowierzali także strażacy - po Ivanie Pensylwanię nawiedziły inne katastrofy naturalne, a budynek straży był wielokrotnie zalewany. Amanda zaoferowała, że zapłaci za wysyłkę Biblii, ale Snatchko powiedział, że wyśle ją za darmo.

"Jedyny warunek jest taki, że musi się odwdzięczyć! Pomóc komuś, kto będzie tego potrzebował! Ta dziewczyna ma anioła stróża i uważamy, że jest całkiem fajny!" - podsumowała straż w mediach społecznościowych.

Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CBS News, CNN, Oakdale Hose Company

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAHuragany, tajfuny, cyklony
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgła, zamglenie, jesień
Rozproszyła się, ale wróci. Nad tymi miejscami rozciągnie się gęsta mgła
Prognoza
Przez Rio Bonito do Iguacu w stanie Parana przeszło tornado
Budynki w prawie całym mieście uszkodzone
Świat
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
Świat
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
Prognoza
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
Świat
Zima, śnieg, zimno, mróz
Pogoda na zimę. Najnowsza prognoza IMGW
Prognoza
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
W weekend pogoda mocno się zmieni
Prognoza
Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku
Świat
Ekolodzy i naukowcy wyławiają martwe delfiny podczas fali upałów i suszy w Amazonii w 2023 roku
Te jeziora mają stan podgorączkowy. Wyrok śmierci dla zwierząt
Świat
Ogromna sieć pająków w jaskini na pograniczu Grecji i Albanii
Żyje w niej ponad 100 tysięcy pająków. Odkryto ogromną sieć
Ciekawostki
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
Świat
Obrady przy okrągłym stole podczas konferencji klimatycznej COP30
USA nie ma. Chiny: nikt nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle
Świat
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Ofiary śmiertelne w Wietnamie. "Woda nadeszła nagle", wiało z niszczycielską prędkością
Świat
shutterstock_2695462255
Po mglistym poranku zrobi się pogodnie
Prognoza
Mirungi (Mirounga), potocznie nazywane słoniami morskimi
Ptasia grypa zdziesiątkowała populację słoni morskich
Świat
Hiszpania
Woda wdzierała się do piwnic i garaży
Świat
Foka szara
Młoda foka na plaży w Pobierowie. Trafi na rehabilitację
Polska
shutterstock_2695462255
Pojawią się przymrozki
Prognoza
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
Prognoza
Obywatele Senegalu, zdjęcie ilustracyjne
Mocno padało. Nastąpił wzrost zachorowań i śmierci
Świat
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
Świat
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
Świat
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
Polska
Załamanie pogody w Lizbonie
Załamanie pogody w Portugalii. Ponad tysiąc interwencji służb
Świat
Bobrzy Superksiężyc, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wyjątkowa superpełnia Księżyca na zdjęciach
Polska
Mgła, jesień
Gęsta mgła na drogach. Obowiązują żółte alarmy IMGW
Prognoza
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica