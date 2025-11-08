Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach

Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 1997 roku Amanda Clotz, mieszkanka Pensylwanii, otrzymała Biblię od swojego wujka Jima, który został adoptowany przez pradziadków Amandy i stał się częścią rodziny. Dla niej samej był jak ojciec.

- Myślę, że miałam dziewięć lat, kiedy on mi ją dał, ale niewiele pamiętam. Tylko to, że w pewnym momencie ją miałam - powiedziała Amanda.

Biblia zgubiła się jednak w 2004 roku, gdy Pensylwanię nawiedził huragan Ivan, który zniszczył wiele budynków, w tym dom Amandy. Stał on w miejscu, w którym obecnie znajduje się parking. Nieopodal siedzibę mają miejscowa policja i straż pożarna.

Cudownie odnaleziona Biblia

Po ponad 20 latach okazało się, że Biblia wcale nie przepadła. W środę Oakdale Hose Company, ochotnicza straż pożarna z hrabstwa Allegheny na przedmieściach Pittsburgha, poinformowała w mediach społecznościowych, że podczas przeglądania swojego sprzętu ratowniczego jeden z jej strażaków znalazł coś, czego nie rozpoznał.

- Regularnie sprawdzamy kieszenie i cały ekwipunek, żeby mieć pewność, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. A on (strażak - red.) po prostu podszedł i powiedział: "hej, to nie jest moje, nie mam pojęcia, skąd się wzięło w mojej kurtce" - powiedział Jim Snatchko, komendant Oakdale Hose Company.

Strażak znalazł małą, zieloną portmonetkę. Komendant otworzył ją z nadzieją, że znajdzie w niej dokument tożsamości lub coś, co pozwoli zidentyfikować właściciela. Zamiast tego ujrzał małą, kieszonkową Biblię z inskrypcją i datą 12 maja 1997 roku.

Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Ta dziewczyna ma anioła stróża"

Komendant i jego żona przeszukali internet, co doprowadziło ich do byłej mieszkanki Oakdale, Amandy Clotz. Znaleźli jej numer telefonu, skontaktowali się z nią i powiedzieli o znalezisku. Amanda dokładnie opisała Biblię - okazało się, że to ten sam egzemplarz, który dostała od wujka.

Jak przyznała, fakt, że Biblia znalazła się w czyjejś kieszeni po 20 latach, i to w bardzo dobrym stanie, jest cudem. Całej sytuacji nie dowierzali także strażacy - po Ivanie Pensylwanię nawiedziły inne katastrofy naturalne, a budynek straży był wielokrotnie zalewany. Amanda zaoferowała, że zapłaci za wysyłkę Biblii, ale Snatchko powiedział, że wyśle ją za darmo.

"Jedyny warunek jest taki, że musi się odwdzięczyć! Pomóc komuś, kto będzie tego potrzebował! Ta dziewczyna ma anioła stróża i uważamy, że jest całkiem fajny!" - podsumowała straż w mediach społecznościowych.