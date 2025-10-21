Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Wydry zabierają deski surfingowe, postawiono specjalny znak

Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry morskie kradną deski surfingowe (wideo bez dźwięku)
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Na popularnej plaży w mieście Santa Cruz w Kalifornii pojawiło się ostrzeżenie przed wydrami. W ostatnim czasie zwierzęta te zabierały surferom deski.

W ubiegłym tygodniu w środę w okolicach popularnej plaży Steamer Lane w mieście Santa Cruz wydra przejęła deskę surferki. Po tym incydencie władze postawiły tam specjalną tablicę ostrzegawczą. Zalecają, by trzymać się z daleka od dzikich zwierząt morskich.

Wydry zabierają deski

Świadkiem tego zdarzenia był lokalny fotograf, Mark Woodward. Dzień później mężczyzna widział, jak wydra przejęła deskę innego surfera. Nastolatek usiłował odpłynąć od zwierzęcia, ale to chwyciło linkę łączącą deskę z nogą surfera i pociągnęło go do tyłu.

Z relacji plażowiczów, który byli świadkami nietypowego zachowania wydr wynika, że zwierzęta nie wyrządziły nikomu krzywdy. - Po prostu świetnie się bawią - powiedział turysta Kristian.

- Wydry są na swoim terytorium, więc mają pełne prawo tam być - powiedział jeden z mieszkańców Santa Cruz w rozmowie ze stacją KBSW.

Podobna historia zdarzyła się kilka lat temu

Przed dwoma laty w tym samym rejonie samica wydry określana numerem 841 również "przejmowała" deski surferów. Nie wiadomo jednak, czy to samo zwierzę odpowiada za tegoroczne incydenty - piszą lokalne media.

Tablica ostrzegająca przed wydrami
Tablica ostrzegająca przed wydrami
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Wydra zabrała deskę surferce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wydra zabrała deskę surferce

Świat

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: KSBW, UPI

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaKaliforniaUSA
Czytaj także:
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Tu wciąż silnie wieje. W prognozie alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
Świat
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
Nauka
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
Świat
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Świat
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
Prognoza
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
Świat
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
Nauka
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
Prognoza
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
Świat
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Prognoza
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
Polska
Surtsey - zdj. poglądowe
Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
Nauka
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica