Wydry zabierają deski surfingowe, postawiono specjalny znak

W ubiegłym tygodniu w środę w okolicach popularnej plaży Steamer Lane w mieście Santa Cruz wydra przejęła deskę surferki. Po tym incydencie władze postawiły tam specjalną tablicę ostrzegawczą. Zalecają, by trzymać się z daleka od dzikich zwierząt morskich.

Wydry zabierają deski

Świadkiem tego zdarzenia był lokalny fotograf, Mark Woodward. Dzień później mężczyzna widział, jak wydra przejęła deskę innego surfera. Nastolatek usiłował odpłynąć od zwierzęcia, ale to chwyciło linkę łączącą deskę z nogą surfera i pociągnęło go do tyłu.

Z relacji plażowiczów, który byli świadkami nietypowego zachowania wydr wynika, że zwierzęta nie wyrządziły nikomu krzywdy. - Po prostu świetnie się bawią - powiedział turysta Kristian.

- Wydry są na swoim terytorium, więc mają pełne prawo tam być - powiedział jeden z mieszkańców Santa Cruz w rozmowie ze stacją KBSW.

Podobna historia zdarzyła się kilka lat temu

Przed dwoma laty w tym samym rejonie samica wydry określana numerem 841 również "przejmowała" deski surferów. Nie wiadomo jednak, czy to samo zwierzę odpowiada za tegoroczne incydenty - piszą lokalne media.

