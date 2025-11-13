Logo TVN24
Tak wyglądała zorza polarna w różnych częściach świata

|
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna nad Matterhornem
Źródło: MATTERHORN SKI PARADISE AND FERATEL/Reuters
W ostatnich dniach zorza polarna rozświetliła niebo w wielu miejscach na świecie. Stało się tak dzięki wyjątkowo silnemu rozbłyskowi słonecznemu. Zjawisko mogli obserwować mieszkańcy zarówno półkuli północnej, jak i południowej.

We wtorek na Słońcu doszło do rozbłysku słonecznego, który osiągnął klasę X5 i był najsilniejszy w tym roku. W rezultacie w ostatnich dniach do Ziemi docierały koronalne wyrzuty masy (CME), które doprowadziły do pojawienia się zorzy polarnej.

Zorza polarna na półkuli północnej

Na półkuli północnej zorza polarna była widoczna między innymi nad szczytem Matterhorn w Alpach Pennińskich na granicy szwajcarsko-włoskiej. Niebo było tam intensywnie czerwone.

Klatka kluczowa-21552
Zorza polarna nad Matterhornem
Źródło: MATTERHORN SKI PARADISE AND FERATEL/Reuters

Efektowne światła północy mogli zobaczyć także mieszkańcy północnych Węgier. Świetne warunki do obserwacji panowały na przykład w mieście Salgotarjan w pobliżu granicy ze Słowacją.

Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/PETER KOMKA
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/PETER KOMKA
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/PETER KOMKA
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/PETER KOMKA
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/PETER KOMKA

Zorza była dobrze widoczna także w wielu rejonach Stanów Zjednoczonych. W stanie Iowa w środkowej części kraju niebo rozświetliły odcienie zieleni i czerwieni.

Klatka kluczowa-21562
Zorza polarna w amerykańskim stanie Iowa
Źródło: Brian Owens/Reuters

Światła południa. Zorza w Australii

Zorzę mogli zobaczyć nie tylko mieszkańcy półkuli północnej, ale także południowej, gdzie jest znana jako aurora australis. Poniższe nagranie zjawiska pochodzi z miejscowości Conneware w stanie Wiktoria na południu Australii.

Klatka kluczowa-21539
Zorza polarna w Australii
Źródło: Dan Hunter / X @StormchaserAu / Reuters

Czym jest zorza polarna?

Zorza polarna to zjawisko świetlne obserwowane w górnej atmosferze w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Podczas rozbłysków Słońce wyrzuca duże ilości naładowanych cząstek, które schwytane przez magnetosferę Ziemi powodują wzbudzenia atomów w obszarze polarnym, a w efekcie świecenie zorzowe.

Zorze występują na różnych planetach. Na Ziemi można je zobaczyć na wysokich szerokościach geograficznych, głównie za kołami podbiegunowymi. W sprzyjających warunkach - takich, jakie panowały w ostatnich dniach - mogą być jednak obserwowane nawet w okolicach 50. równoleżnika.

Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"

Polska

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PETER KOMKA

zorza polarnaWęgryUSAAustraliaWłochy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
