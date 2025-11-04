Logo TVN24
Ciekawostki

Najjaśniejsza pełnia roku tuż-tuż. Co z pogodą?

Pełnia Księżyca
Pełnia Księżyca Bobrów w Hanoi w Wietnamie
Źródło: Reuters
5 listopada przypadnie kolejna pełnia Księżyca - i to nie byle jaka, bo najjaśniejsza superpełnia roku. Sprawdź, czy pogoda dopisze w obserwacji tego zjawiska.

Tegoroczna Pełnia Bobrów będzie drugą z trzech kolejnych superpełni, a jednocześnie najjaśniejszą z nich. O superpełni lub superksiężycu mówi się, gdy w okresie pełni nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi na swojej orbicie wokół naszej planety. Wtedy jego tarcza jest nieco większa na niebie i "świeci" nieco jaśniej. Różnica pomiędzy pełnią w perygeum (momencie, w którym Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi) a apogeum (gdy nasz naturalny satelita najbardziej się od nas oddala) to 14 procent rozmiaru tarczy naturalnego satelity Ziemi. Jego blask jest natomiast aż o 30 procent silniejszy.

Superpełnia Bobrów 2025. Kiedy spojrzeć w niebo?

W tym roku superpełnia Bobrów przypada 5 listopada o godzinie 14.19 czasu środkowoeuropejskiego. W tym samym dniu o godzinie 23.30 Księżyc przejdzie przez perygeum swojej orbity. Odległość od Ziemi wyniesie 356 833 km - będzie ona najmniejsza w całym roku 2025.

Księżyc wzejdzie o godzinie 17, a zajdzie kolejnego dnia o godzinie 9.31. Gdy na niebo spojrzymy około godziny 22, to ukaże się nam ładna konfiguracja Księżyca i jasnych gwiazd i planet - zdążą już wtedy w pełni wzejść gwiazdozbiór Oriona oraz Jowisz. Konfiguracja ta wygląda ciekawie również nad ranem. Wówczas Księżyc znajduje się na zachodzie, nisko nad horyzontem, a w linii po lewej stronie ustawieni są Aldebaran, Orion i Syriusz. Jowisz jest wtedy wyżej, a Saturn - schowany za horyzontem.

Warunki do obserwacji superksiężyca. Jaka będzie pogoda w nocy?

Dobre warunki do obserwacji najjaśniejszej pełni roku powinni mieć miłośnicy astronomii z większości Polski. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w większości kraju, w tym największych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków, noc zapowiada się pogodnie. Niebo będzie zachmurzone tylko na Wybrzeżu, ale pojawią się rozpogodzenia.

Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zbliża się najjaśniejsza pełnia w roku. Kiedy ją zobaczymy

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Księżycastronomia
